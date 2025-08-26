নিখোঁজ শিক্ষার্থীর লাশ ডোবা থেকে উদ্ধার

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে নিখোঁজের দুই দিন পর মাইমুনা আক্তার (১৩) নামের সপ্তম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নালিতাবাড়ী সদর ইউনিয়নের ভালুকাকুড়া গ্রামের একটি ডোবার কচুরিপানার ভেতর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
মাইমুনা ওই গ্রামের মফিজুল ইসলামের মেয়ে এবং কালাপাগলা উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী।
পুলিশ ও নিহত ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার দুপুরে বাড়ির উঠানে বান্ধবীদের সঙ্গে পুতুলের (খেলনা) জন্মদিন পালন করছিল মাইমুনা। এ সময় সে ফুল আনতে বাড়ি থেকে বের হয়। দুপুরের পর থেকে মাইমুনাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে খোঁজ করে ব্যর্থ হয়ে গত রোববার নালিতাবাড়ী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।
আজ বিকেলে বাড়ির কাছাকাছি নিচু জমি থেকে দুর্গন্ধ বের হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। পরে সেখানে গিয়ে তাঁরা ডোবায় কচুরিপানার ভেতরে মাইমুনার মরদেহ দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে রাতেই নালিতাবাড়ী পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শেরপুর জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুর কারণ জানা সম্ভব হয়নি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন ও তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা যাবে।