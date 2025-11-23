ফুলসজ্জিত ছাদখোলা গাড়িতে দুই শিক্ষকের রাজকীয় বিদায়

ফুলসজ্জিত ছাদখোলা গাড়িতে দুই শিক্ষককে রাজকীয় বিদায় দেওয়া হয়েছে। শনিবার (২২ নভেম্বর) নান্দাইল উপজেলার আব্দুল জব্বার উচ্চবিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে তাঁদের বিদায় অনুষ্ঠান হয়। বিদায়ী দুই শিক্ষক হলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহজাহান কবির ও সহকারী শিক্ষক হামিদুর রহমান খান।
ফুলসজ্জিত গাড়িতে সামনে-পেছনে মোটরসাইকেলের বহর নিয়ে প্রিয় শিক্ষকদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। এ সময় গাড়ির দুই পাশে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে অভিবাদন জানান শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।
শনিবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদায়ী শিক্ষকদের উদ্দেশে মানপত্র পাঠ করা হয়। তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মানসূচক ক্রেস্ট। শিক্ষার্থীরা বিদায়ী গানের মাধ্যমে প্রিয় শিক্ষকদের স্মৃতিচারণা করেন।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহজাহান কবির ৩৭ বছর ও সহকারী শিক্ষক হামিদুর রহমান খান ৩০ বছর ধরে আব্দুল জব্বার উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। শনিবার এই গুণী দুই শিক্ষক অবসর গ্রহণ করেছেন।
এর আগে সকালে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি রবিউল ইসলাম রবিনের সভাপতিত্বে এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থী শফিকুল ইসলাম খান রিপন ও তানিম আহমেদ চাঁনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সুলতান আহমেদ, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শহিদুল আলম দাদন, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি রমজান উদ্দিন ভূঁইয়া, সুলতান উদ্দিন পাঠান প্রমুখ।
বিদায়ী প্রধান শিক্ষক শাহজাহান কবির বলেন, ‘দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছি। আজকে অবসর নিয়েছি। বিদায়বেলায় আমাদের দুই শিক্ষককে যে সম্মান দিয়েছেন সেটি জীবনের সার্থকতা। দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে এমন সম্মান পেয়ে গর্ববোধ করি।’
বিদায়ী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।