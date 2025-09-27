হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

‘আল্লাহ তুই দেহিস’: জোর করে চুল কাটার ঘটনায় মামলা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ছবি: সংগৃহীত

দেখতে সাধুর মতো, অনেকে পাগলও বলে থাকেন। এমন এক ব্যক্তিকে তিনজন ধরে জোর করে চুল-দাড়ি কেটে দিচ্ছেন। সাধু মানুষটি প্রাণপণ চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ব্যর্থ হন। না পেরে শেষ পর্যন্ত অসহায় আত্মসমর্পণ করে বলে ওঠেন—‘আল্লাহ তুই দেহিস।’

এমনই এক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর থানায় মামলা হয়েছে। এতে চুল-দাড়ি কাটা ‘হিউম্যান সার্ভিস বাংলাদেশ’ নামক সংগঠনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এবং স্থানীয় সহযোগী কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে।

আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ময়মনসিংহের তারাকান্দা থানায় ভুক্তভোগীর ছেলে মো. শহীদ আকন্দ বাদী হয়ে মামলাটি করেন।

তদন্তের স্বার্থে আসামিদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ না করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ টিপু সুলতান বলেন, ঘটনাটি প্রায় চার মাস আগের। সম্প্রতি ওই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় দেশজুড়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি জানার পর আমরা ভুক্তভোগী পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তাঁরা এ ঘটনার বিচার চেয়ে থানায় মামলা করেছেন। ইতিমধ্যে মামলার তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এ সময় ভুক্তভোগী হালিম উদ্দিন আকন্দ (৭০) অভিযোগ করে বলেন, ‘ওই দিন (ঘটনার দিন) আমি বাজারে গেলে তারা আমাকে জোর করে ধরে আমার চুল ও দাঁড়ি কেটে দিয়েছে। বাজারে তখন লোকজন কম ছিল। আমি চেষ্টা করেও তাদের হাত থেকে রেহাই পাইনি। তখন আমি আল্লাহর কাছে বিচার দিয়েছি। এখনো আল্লাহর কাছে বিচার চাই। তবে পরিবারের কথায় এখন আমি থানায় অভিযোগ দিয়েছি, দেখি তারা কী বিচার করে।’

‘আল্লাহ তুই দেহিস’: সেই বৃদ্ধ এখন নিজেকে আড়াল করে চলছেন

ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন ময়মনসিংহ জেলা বাউল সমিতির সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম আসলাম বলেন, হালিম উদ্দিন কাদেরিয়া নকশবন্দিয়া অনুসারী। তাকে এমনভাবে হেনস্তা করা কোনোভাবেই কাম্য নয়। যারা এসব করে, তাদের আইনের আওতায় আনা উচিত।

সম্পর্কিত

ত্রিশালে শিশুকে বড়দের ওষুধ প্রেসক্রাইব, অভিভাবকদের ক্ষোভ

চুল কেটে হেনস্তা: নিজেকে আড়াল করে চলছেন সেই হালিম

অধ্যক্ষ লাঞ্ছিত: জড়িতদের গ্রেপ্তারে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম

‘আল্লাহ তুই দেহিস’: ফরিদা পারভীনের স্মরণসভায় ‘চুল কেটে’ প্রতীকী প্রতিবাদ সংস্কৃতিকর্মীদের

‘আল্লাহ তুই দেহিস’: সেই বৃদ্ধ এখন নিজেকে আড়াল করে চলছেন

বহিরাগত লোকেরা বৃদ্ধের চুল কেটে দিয়ে চলে যায়

অধ্যক্ষকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দেওয়া হলো কলেজ থেকে

গফরগাঁওয়ে নিজ গ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদা

নেত্রকোনা-সিধলি সড়ক বেহাল, প্রতিদিন দুর্ভোগ হাজারো মানুষের

প্রকল্পে অনিয়ম, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা