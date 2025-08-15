হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

শেরপুরে সাবেক এমপি রফিকুল বারী মারা গেছেন

শেরপুর প্রতিনিধি

মোহাম্মদ রফিকুল বারী চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টির (জেপি) প্রেসিডিয়াম সদস্য শাহ মোহাম্মদ রফিকুল বারী চৌধুরী (৮০) মারা গেছেন। আজ শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বেলা ২টায় জামালপুর শহরের আমলাপাড়া নিজ বাসায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তিনি তিন ছেলে ও এক মেয়ে, আত্মীয়স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

রফিকুল বারী চৌধুরী শেরপুর সদর উপজেলার কামারেরচর এলাকার ঐতিহ্যবাহী চৌধুরী বাড়ির প্রয়াত শাহ আব্দুর রহিম চৌধুরী ওরফে সুরুজ চৌধুরীর ছেলে এবং একজন পরিচ্ছন্ন রাজনীতিক ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জাতীয় পার্টির (জেপি) চেয়ারম্যান সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুসহ বিভিন্ন মহল গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। আগামীকাল শনিবার সকাল ১০টায় স্থানীয় চৌধুরী বাড়ি মাদ্রাসা মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হবে।

