ধর্মঘট প্রত্যাহার, কাল থেকে চলবে ৫ জেলার বাস

‘জুলাই যোদ্ধা’কে লাঞ্ছিত করার জেরে এনসিপির নেতা-কর্মী ও পরিবহনশ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি অবস্থান কর্মসূচির কারণে রোববার সকাল থেকে ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর ও কিশোরগঞ্জ থেকে সব ধরনের বাস চলাচল বন্ধ ছিল। এতে বিপাকে পড়েন ঢাকাসহ বিভিন্ন পথের যাত্রীরা।
দিনভর এ ভোগান্তির পর রাত ৯টায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করার কথা জানান ময়মনসিংহ জেলা মোটর মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর মাহমুদ আলম। তিনি জানান, আগামীকাল সোমবার থেকে স্বাভাবিক নিয়মে বাস চলাচল করবে।
এর আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় সমস্যার সূত্রপাত। এনসিপির হালুয়াঘাট উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী জুলাই যোদ্ধা আবু রায়হানকে ইউনাইটেড পরিবহনের শ্রমিক লাঞ্ছিত করেছেন—এমন অভিযোগে এনসিপির নেতা-কর্মীরা সন্ধ্যা থেকে ময়মনসিংহের মাসকান্দা বাস টার্মিনালে অবস্থান নেন। আর এনসিপির নেতা-কর্মীদের অবস্থান কর্মসূচি ও এক শ্রমিককে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার প্রতিবাদে শনিবার দুপুর ১২টা থেকে বিক্ষোভে নামেন পরিবহনশ্রমিকেরা। এতে ময়মনসিংহ থেকে সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা।
পরে শনিবার বিকেলে জেলা প্রশাসন শ্রমিকনেতা ও এনসিপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে বসে। জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আমিনুল হকের (শামীম) মালিকানাধীন ইউনাইটেড পরিবহনের ১৬টি গাড়ি বন্ধ করে দেওয়ার আশ্বাস দিলে এনসিপির নেতারা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। আর গাড়ি চলাচলে কেউ বাধা দেবেন না—এমন আশ্বাসে শ্রমিকেরাও সড়ক থেকে সরে যান। পরে সন্ধ্যার দিকে বাস বন্ধের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শ্রমিকেরা মাসকান্দা বাস টার্মিনাল থেকে বাস চলাচল বন্ধ করে দেন এবং গ্রেপ্তার অরুণ বিশ্বাসের মুক্তির দাবি জানান।
চাকরিচ্যুত ইউনাইটেড পরিবহনের ম্যানেজার রতন পণ্ডিত বলেন, ‘৩২ বছর ধরে মাসকান্দা বাস টার্মিনালে আছি। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির সময় পার করেছি। কিন্তু এমন পরিস্থিতির শিকার কখনো হইনি। হেনস্তা এখানে মুখ্য বিষয় নয়। একটি পক্ষ বাস টার্মিনাল তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য এমন করছে। ১৬টি বাস বন্ধ হলে কয়েক শ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বেন। তাঁদের দায়ভার কে নেবে।’
চালক রায়হান বলেন, ‘আমরা আওয়ামী লীগ-বিএনপি বুঝি না। কাজ করে পরিবারের মুখে আহার দেই। তারা যে দাবি করছে বাস বন্ধের, সেটা কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। তাহলে সারা বাংলাদেশের সকল বাস বন্ধ করতে হবে।’
এর আগে জেলা প্রশাসক মো. মফিদুল আলম বলেন, ‘আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিরসনের চেষ্টা চলছে। আমরা একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছি। তারা দেখছে সেখানে ফ্যাসিস্টের গাড়ি চলে কি না। ফ্যাসিস্টের কেউ চাকরি করছে কি না। এরপর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’