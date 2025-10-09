ভালুকায় বেতনের দাবিতে কারখানার শ্রমিকদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার ভরাডোবা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মুলতাজিম স্পিনিং মিলস লিমিটেডের শ্রমিকেরা তাঁদের বেতন পরিশোধের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে সেপ্টেম্বর মাসের বেতন পরিশোধের দাবিতে তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করেন।
খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ-৫, থানা, হাইওয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
শ্রমিকেরা জানান, উপজেলার ভরাডোবা গ্রামে অবস্থিত মুলতাজিম স্পিনিং মিলস লিমিটেডের শ্রমিকদের গত সেপ্টেম্বর মাসের বেতন আগামীকাল শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দেওয়ার কথা ছিল। তবে শুক্রবার সরকারি ছুটি ও ব্যাংক বন্ধ থাকার কারণে ১২ অক্টোবর বেতন পরিশোধ করা হবে বলে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জানায়।
এতে শ্রমিকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এ সময় মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। যাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হন।
কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কারও মন্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।
শিল্প পুলিশ-৫ ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মো. ফরহাদ হোসেন খান জানান, শ্রমিকদের বেতন ১০ অক্টোবর দেওয়ার কথা ছিল। ওই দিন শুক্রবার হওয়ায় কর্তৃপক্ষ আগামী রোববার বেতন দেওয়ার কথা জানায়। এতে শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিলে তাঁরা মহাসড়কে অবস্থান নেন।
পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ আজই বেতন দেওয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকেরা অবরোধ তুলে নেন।