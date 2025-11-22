হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

বড় ভাইয়ের রডের আঘাতে ছোট ভাই নিহত

নেত্রকোনা, প্রতিনিধি

খালিয়াজুরী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বড় ভাইয়ের রডের আঘাতে ছোট ভাই জাহেদ আলী (৬০) নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মকবুল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার সদর ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জাহেদ আলী উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামের মৃত আলী হোসেন মীরের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জাহেদ আলী ও তাঁর বড় ভাই তোতা মিয়ার মধ্যে বন্দোবস্তের ৫০ শতাংশ জমির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। তোতা মিয়া সমান ভাগে ভাগ করতে অস্বীকার করেন এবং জোর করে জমি দখলের চেষ্টা চালান। এসব দ্বন্দ্ব নিরসনে কয়েক দফা গ্রাম্য সালিস বৈঠক হলেও তা সমাধান হয়নি। পরে বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলা করেন জাহেদ আলী।

এদিকে কিছুদিন আগে ওই জমি তোতা মিয়া দখল করতে চাইলে জাহেদ আলী খালিয়াজুরী থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। গতকাল শুক্রবার জায়গাটিতে ধান বীজ বপন করতে চেষ্টা চালান তোতা মিয়া, আর জাহেদ আলীর লোকজন মাষকলাই বীজ বপন করতে চেষ্টা চালান। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। একপর্যায়ে তোতা মিয়া রড দিয়ে জাহেদ আলীর মাথায় আঘাত করেন। এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

স্থানীয়রা তাঁকে খালিয়াজুরী হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। পথে জাহেদের অবস্থার অবনতি হলে মদন হাসপাতালে ভর্তি করানোর চেষ্টা করা হয়। তবে সেখানকার চিকিৎসকেরা ভর্তি না করে নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। দ্রুত সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মকবুল হোসেন জানান, নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হচ্ছে। লাশ এখনো এলাকায় পৌঁছেনি। এ বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো অভিযোগ করা হয়নি। অভিযোগ পেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

