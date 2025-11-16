ময়মনসিংহে নিখোঁজ নারীকে তিন দিন পর ম্যানহোল থেকে জীবিত উদ্ধার

ময়মনসিংহে নিখোঁজ এক নারীকে তিন দিন পর সিটি করপোরেশনের ম্যানহোল থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে নগরীর জেলাখানা রোড এলাকার ম্যানহোল থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া নারী (৩৮) মানসিক ভারসাম্যহীন। তিনি ময়মনসিংহ নগরেরই বাসিন্দা।
এর আগে গত বুধবার সকাল ওই নারী বাড়ি থেকে বের হন। পরে রাতে আর ফেরেননি। তখন তার বাবা বিভিন্ন এলাকায় ও আত্মীয়দের কাছে খোঁজ নেন। কোথাও খোঁজ না পেয়ে বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।
স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্ধারকারী দুজন রিকশা চালকের একজন মো. রোমান মিয়া জানান, ঢাকনা দেওয়া যে ম্যানহোলের নিচ থেকে ওই নারীকে উদ্ধার করা হয়েছে তা থেকে আনুমানিক ৫০ ফুট দূরের অপর একটি ম্যানহোলের ঢাকনা ছিল না অনেক দিন ধরেই। ধারণা করা হচ্ছে, ওই নারী ঢাকনা না থাকা ম্যানহোলে পড়ে গিয়েছিলেন।
রোমান মিয়া বলেন, ‘শনিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে এলাকা নীরব হওয়ায় তখন তার বাঁচার জন্য আকুতি কানে আসে। পরে উদ্ধার করি।’ তিনি জানান, এলাকাটি ময়মনসিংহ-টঙ্গাইল মহাসড়কের খুব কাছে হওয়ায় সারাক্ষণই গাড়ির শব্দ থাকে। এ ছাড়া ম্যানহোলের কাছে দোকান-পাট ও একটি ওয়ার্কশপ থাকায় শব্দের কারণে এতদিন হয়তো কেউ নারীর আওয়াজ শুনতে পায়নি।
রোমান আরও জানান, রাতে ওই নারীকে উদ্ধারের পর প্রথমে পরিচয় জানা যায়নি। তিনি কোনো কথা বলতে পারেননি। তার সারা শরীর ফ্যাকাশে ছিল। পরে স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ মাসুদ ও তার স্ত্রী নারীকে তাদের বাসায় নিয়ে যান।
মোহাম্মদ মাসুদ জানান, বাসায় নেওয়ার পর তার স্ত্রী তাকে প্রথমে গরম পানি দিয়ে গোসল করিয়ে পোশাক পরান। তারপর তাকে কিছু খেতে বলা হলেও তিনি খাননি। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় নিজের পরিচয়ও বলতে পারেননি। কিছুক্ষণ পর অপর একজন তাকে চিনতে পারেন। এরপর ওই নারীকে তার বাবার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।
ভুক্তভোগী নারীর বাবা জানান, তার মেয়ে উচ্চশিক্ষিত। তবে ২০১৩ সালে একটা দুর্ঘটনার পর থেকে মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। এরপর থেকে প্রায়ই সারা দিনের জন্য বাইরে চলে যান। তবে রাতে ঠিকই বাড়িতে ফিরে আসেন। গত বুধবার রাতে না ফেরায় বৃহস্পতিবার থানায় জিডি করেন।
এ ব্যাপারে সিটি করপোরেশনের সচিব এবং প্রকৌশলীকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তা ধরেননি।
ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, ফেসবুকে দেখেছি ম্যানহোলে পড়ে যাওয়া এক নারীকে তিন দিন পর উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক।
তিনি আরও বলেন, ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি হয়, সে ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। তবে সিটি করপোরেশন এ ক্ষেত্রে আরেকটু দায়িত্বশীল হলে ভালো হয়।
সমাজ রুপান্তর সাংস্কৃতিক সংঘের সভাপতি ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, সিটি করপোরেশনের প্রায় রাস্তায় ম্যানহোলের ঢাকনা নেই। এ নিয়ে বারবার কথা বলছি, কর্তৃপক্ষের টনক না নাড়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা, এর দায়ভার সিটি করপোরেশনকেই নিতে হবে। তাদের জন্য মানুষের চলাচলও অনিরাপদ হয়ে পড়েছে।