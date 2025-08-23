হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

দেশে রেকর্ড পরিমাণ ধান-চাল মজুত রয়েছে, জানালেন খাদ্য অধিদপ্তরের ডিজি

শেরপুর প্রতিনিধি

শেরপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) মো. আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) মো. আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর বলেছেন, বর্তমানে দেশে খাদ্যের কোনো ঘাটতি নেই। স্বাধীনতার পর এবারই দেশে প্রথমবারের মতো রেকর্ড পরিমাণ ধান-চাল মজুত রয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন গুদামে ২২ লাখ ৫০ হাজার টন চাল মজুত আছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুরে শেরপুর জেলা সার্কিট হাউস মিলনায়তনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ডিজি এ কথা বলেন। সেখানে তিনি চলমান খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন-বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন।

আবুল হাছানাত বলেন, যেকোনো দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা, বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখাসহ কৃষকেরা যাতে ন্যায্যমূল্য পান, সে জন্য সরকার প্রতিবছর খাদ্য মজুত রাখে।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি বিষয়ে ডিজি জানান, ১৭ আগস্ট থেকে সারা দেশে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণ শুরু হয়েছে, যা চলবে ছয় মাসব্যাপী। সারা দেশে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৫৫ লাখ কার্ডধারী উপকারভোগী রয়েছেন। শেরপুরে কার্ডধারীর সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসক মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন পাঠালে তা বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

ডিলার নিয়োগ নিয়ে আবুল হাছানাত বলেন, ‘সরকার পরিবর্তনের পর ডিলার পরিবর্তনের জন্য সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় মামলা জটিলতায় স্থগিতাদেশের কারণে ডিলার পরিবর্তন করা যায়নি। আশা করছি, মামলা শেষ হওয়ার পর দ্রুতই সেগুলোও পরিবর্তন করা হবে।’

সাংবাদিকদের উদ্দেশে ডিজি বলেন, সরকার চায় প্রান্তিক জনসাধারণ যাতে সঠিকভাবে সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলো পায়। এ জন্য আপনাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ভুলত্রুটি বা অসংগতি পেলে সেগুলো তুলে ধরবেন।

জেলা প্রশাসক তরফদার মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক খাদ্যনিয়ন্ত্রক মো. আশরাফুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোসা. হাফিজা জেসমিন, শেরপুর জেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক মো. নাজমুল হক ভূঁইয়াসহ শেরপুরের পাঁচ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও খাদ্য অধিদপ্তরের অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

