ময়মনসিংহে ধর্মঘট প্রত্যাহার: সকাল থেকে বাস চলাচল স্বাভাবিক

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর আজ সকাল থেকে ময়মনসিংহ বিভাগের চার জেলার সব রুটে বাস চলাচল স্বাভাবিক। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহে গতকাল রোববার সকাল ৬টা থেকে চলা বাস ধর্মঘট অবশেষে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল রাত সাড়ে ৯টায় ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর আজ সোমবার সকাল থেকে ময়মনসিংহ বিভাগের চার জেলার সব রুটে বাস চলাচল স্বাভাবিকভাবে শুরু হয়েছে।

জনভোগান্তির কথা বিবেচনা করে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রশাসন, পরিবহন মালিক-শ্রমিক এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক সভার পর ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আজ সকালে নগরীর মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখা যায়, ইউনাইটেড এবং শৌখিন পরিবহনসহ অন্য বাসগুলো যাত্রী নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। এ ছাড়া নগরীর দিঘারকান্দি ঢাকা বাইপাস এলাকা দিয়ে কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর ও জামালপুর রোডের বাসগুলোও ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে গেছে। একই সঙ্গে ঢাকা থেকেও বিভিন্ন পরিবহন যাত্রী নিয়ে ময়মনসিংহে এসে পৌঁছেছে।

কয়েক দিনের দুর্ভোগের পর গন্তব্যে পৌঁছাতে পেরে স্বস্তি প্রকাশ করেছে সাধারণ যাত্রীরা। কাজে ফিরতে পেরে খুশি পরিবহন শ্রমিকেরাও।

ঢাকাগামী যাত্রী শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘সকাল থেকে বাস চলাচল শুরু হওয়ায় আমরা স্বস্তিতে গন্তব্যে যেতে পারছি।’

ইউনাইটেড পরিবহনের চালক সোহেল রানা বলেন, ‘তিন দিন পর বাস নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাচ্ছি, ভালো লাগছে। আমরা শ্রমিক, কাজ করে খেতে চাই।’

জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলম জানিয়েছেন, আজ সকাল থেকে সব বাসই চলছে। তিনি বলেন, বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে একটি কমিটি করা হয়েছে এবং আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধান করা হবে।

