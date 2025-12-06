বাবার জানাজায় এসে ছেলের মৃত্যু, একসঙ্গে দাফন

ময়মনসিংহের নান্দাইলে বাবার জানাজায় অংশ নিতে এসে অসুস্থ হয়ে ছেলেরও মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামে এমন হৃদয়বিদায়ক ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে বাবা ও ছেলেকে একসঙ্গে দাফন করা হয়েছে।
মৃত বাবা ও ছেলে হলেন আসিম উদ্দিন (৮০) ও আশরাফ উদ্দিন (৪৫)।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার বিকেলে বার্ধক্যের কারণে মারা যান আসিম উদ্দিন। বাবার মৃত্যুর খবর শুনে ঢাকা থেকে ছেলে আশরাফ উদ্দিন রাতে বাড়িতে আসেন। বাড়িতে এসে স্ট্রোকের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। আজ শনিবার সকাল ৭টার দিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
আজ বেলা ২টায় কুতুবপুর গ্রামে বাবা ও ছেলের জানাজায় শত শত মানুষ অংশ নেন। জানাজা শেষে নান্দাইল আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ইয়াসের খান চৌধুরী বাবা ও ছেলের লাশ কাঁধে নিয়ে কবরস্থানে দাফন করেন।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. মিলন মিয়া বলেন, ‘বাবা-ছেলের একসঙ্গে মৃত্যু আর পাশাপাশি কবর দেওয়া খুবই বিরল ঘটনা। আমার জানা মতে, দুজনেই খুব নম্র-ভদ্র মানুষ ছিলেন।’