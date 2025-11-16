শ্বাসকষ্টে বাকৃবি শিক্ষার্থীর মৃত্যু

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শহীদ নাজমুল আহসান হলের আবাসিক শিক্ষার্থী আবরার নোমান আর নেই। শ্বাসকষ্টজনিত জটিলতায় শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. কাজী কামরুল ইসলাম।
প্রভোস্ট জানান, দীর্ঘদিন ধরে আবরার শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। শনিবার বিকেলে তিনি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যান এবং চিকিৎসা নিয়ে হলে ফিরে আসেন। সন্ধ্যার পর হঠাৎ অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এবং তিনি জ্ঞান হারান। পরে সহপাঠীরা তাঁকে দ্রুত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আবরারের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আবাসিক শিক্ষার্থী ও সহপাঠীরা বলেন, আবরার ছিলেন শান্ত স্বভাবের ও ভদ্র শিক্ষার্থী। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁরা গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।