‘আল্লাহ তুই দেহিস’: বৃদ্ধের চুল-দাড়ি কাটার মামলায় আরও ১ আসামি গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহের তারাকান্দায় হেনস্তা করে বৃদ্ধ হালিম উদ্দিন আকন্দ ফকিরের চুল ও দাড়ি কাটার মামলায় মো. সুজন মিয়া (৩০) নামের আরও এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ নিয়ে গত দুই দিনে দুই আসামি গ্রেপ্তার হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে তিন দিন করে রিমান্ড প্রার্থনা করা হয়েছে।
বুধবার (১ অক্টোবর) বেলা ৩টার দিকে সংশ্লিষ্ট মামলায় আসামিদের ময়মনসিংহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হয়। এ সময় বিজ্ঞ আদালতের কাছে আসামিদের বিরুদ্ধে রিমান্ড প্রার্থনা করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। তারাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ টিপু সুলতান জানিয়েছেন, রিমান্ড শুনানির দিন ধার্য হয়নি, পরে আদালত জানাবেন। আসামিদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
ভুক্তভোগী হালিম উদ্দিন আকন্দ বলেন, ‘ওই দিন (ঘটনার দিন) আমি বাজারে গেলে তারা আমাকে জোর করে ধরে আমার চুল ও দাড়ি কেটে দিয়েছে। বাজারে তখন লোক কম ছিল। আমি চেষ্টা করেও তাদের হাত থেকে রেহাই পাইনি। তখন আমি আল্লাহর কাছে বিচার দিয়েছি। এখনো আল্লাহর কাছে বিচার চাই। তবে পরিবারের কথায় এখন আমি থানায় অভিযোগ দিয়েছি, দেখি তারা কী বিচার করে।’
হালিম উদ্দিন আকন্দ আরও বলেন, ‘আমার চুল-দাড়ি কাটার সময় বাইরের দুজন লোকসহ প্রায় আট থেকে ৯ জন লোক ছিল।’