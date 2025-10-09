হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে ভ্যানচালক হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ভ্যানচালক জাহিদুল ইসলাম হত্যা মামলায় সোহেল রানা (৪০) নামে এক আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. সামছুদ্দিন এ আদেশ দেন। সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর আবুল কালাম আজাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সোহেল রানা মুক্তাগাছার মণ্ডলসেন পশ্চিমপাড়ার চান মিয়ার ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর দুপুরে মুক্তাগাছার মণ্ডলসেন পশ্চিমপাড়ার রফিকুল ইসলামের ছেলে ভ্যানচালক জাহিদুল ইসলাম ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। রাতে বাড়ি না ফিরলে জাহিদের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে তা বন্ধ পান পরিবারের লোকজন। পরদিন সকালে এলাকাবাসী জানতে পারে, খালে গলাকাটা একটি লাশ পাওয়া গেছে। পরিবারের লোকজন এসে লাশটি শনাক্ত করেন। পরে বাবা রফিকুল ইসলাম মুক্তাগাছা থানায় হত্যা মামলা করলে পুলিশ তদন্তে সোহেল রানাকে গ্রেপ্তার করে।

অভিযুক্ত সোহেল রানার জবানবন্দি ও ২০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং আইনজীবীদের জেরা-তর্ক শেষে আদালত এই আদেশ দেন। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আবুল কালাম আজাদ ও আসামি পক্ষের মো. শহীদুল হক শহীদ মামলাটি পরিচালনা করেন।

সম্পর্কিত

সন্ধ্যা হলেই আমন খেতে চলে আসে বন্য হাতির পাল, দিশেহারা কৃষক

মৃত্যুর ১১ দিন পর ছেলেসন্তানের বাবা হলেন ফায়ার ফাইটার নূরুল হুদা

ময়মনসিংহে ‘জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের’ সদস্যদের আমরণ অনশন চলছে

বাকৃবির চুরি হওয়া ১৩টি ভেড়ার মধ্যে ৪টি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

ভালুকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

বাংলাদেশের মানুষ শতভাগ জামায়াতের দিকে ঝুঁকে গেছে: মতিউর রহমান আকন্দ

ঈশ্বরগঞ্জে ইজিবাইকের চালককে পিটিয়ে হত্যা: ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি বহিষ্কার

শেরপুরে নিখোঁজের দুদিন পর ডোবা থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

ইউজিসির খণ্ডকালীন সদস্য হলেন নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

মুরগি খুঁজতে গিয়ে কলহ, প্রতিবেশী যুবকের বঁটির কোপে নারী নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা