গফরগাঁওয়ে চাচার ছুরিকাঘাতে ভাতিজা খুন

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 

স্বাধীন। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে চাচার ছুরিকাঘাতে ভাতিজা স্বাধীন (১৮) খুন হয়েছেন। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার পাগলা থানাধীন পাঁচবাগ ইউনিয়নের উত্তর লামকাইন গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার উত্তর লামকাইন গ্রামের আব্দুস সোবানের ছেলে চাচা সুজনের (৩২) সঙ্গে ভাতিজা স্বাধীনের গৃহপালিত হাঁস-মুরগি নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সুজন তাঁর ভাতিজা স্বাধীনকে বাড়িতেই ধারালো ছুরি দিয়ে পেটের মধ্যে আঘাত করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।

পাগলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর অভিযুক্ত সুজন পালিয়ে গেছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

