মাইক্রোবাসের ধাক্কায় শিশু আহত, মহাসড়ক অবরোধে ৬ কিমি যানজট

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 

ময়মনসিংহের নান্দাইলে আজ মঙ্গলবার মাইক্রোবাসের ধাক্কায় শিশু আহত হওয়ার ঘটনায় স্থানীয় লোকজন মহাসড়ক অবরোধ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলায় সড়ক পার হওয়ার সময় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় রিজু চন্দ্র নামের ছয় বছরের এক শিশু আহত হয়েছে। এ ঘটনার জেরে স্থানীয় লোকজন দুই ঘণ্টা ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে অন্তত ছয় কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে পৌরসভার পাঁচপাড়া নান্দাইল মডেল মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহত শিশুটিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত রিজু চন্দ্র পাঁচপাড়া গ্রামের সজিব চন্দ্র শীলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে শিশুসন্তানকে নিয়ে মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন সজিব চন্দ্র শীল। এ সময় একটি মাইক্রোবাস তাদের ধাক্কা দেয়। এতে শিশুটি বাবার হাত থেকে ছিটকে সড়কে পড়ে গুরুতর আহত হয়। তাকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে, পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে মহাসড়কের দুই প্রান্তে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন।

খবর পেয়ে নান্দাইলের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সারমিনা সাত্তার, নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার জালাল উদ্দীন মাহমুদ ও হাইওয়ে থানা-পুলিশ গিয়ে অবরোধকারীদের সরিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করে। এ সময় অবরোধকারীরা সাত দিনের মধ্যে গতিরোধক তৈরির দাবি জানান। ইউএনও সারমিনা সাত্তার দ্রুত গতিরোধক করে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

