‘আল্লাহ তুই দেহিস’: বৃদ্ধের ছেলের করা মামলায় এক আসামি গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের তারাকান্দায় হেনস্তা করে বৃদ্ধ হালিম উদ্দিন আকন্দের চুল ও দাড়ি কাটার ঘটনায় মজনু মিয়া (৪৭) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহ নগরী থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার মজনু মিয়া উপজেলার কাশিগঞ্জ এলাকার রজব তালুকদারের ছেলে।

তারাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ টিপু সুলতান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গ্রেপ্তার মজনু মিয়া ওই মামলার এজাহারনামীয় আসামি।

এর আগে ২৭ সেপ্টেম্বর জেলার তারাকান্দা থানায় ভুক্তভোগীর ছেলে মো. শহীদ আকন্দ বাদী হয়ে এ মামলা করেন।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী হালিম উদ্দিন আকন্দ বলেন, ‘ওই দিন (ঘটনার দিন) আমি বাজারে গেলে তারা আমাকে জোর করে ধরে আমার চুল ও দাড়ি কেটে দিয়েছে। বাজারে তখন লোক কম ছিল। আমি চেষ্টা করেও তাদের হাত থেকে রেহাই পাইনি। তখন আমি আল্লাহর কাছে বিচার দিয়েছি। এখনো আল্লাহর কাছে বিচার চাই। তবে পরিবারের কথায় এখন আমি থানায় অভিযোগ দিয়েছি, দেখি তারা কী বিচার করে।’

‘আল্লাহ তুই দেহিস’: জোর করে চুল কাটার ঘটনায় মামলা

হালিম উদ্দিন আকন্দ আরও বলেন, ‘আমার চুল-দাড়ি কাটার সময় বাইরের দুজন লোকসহ প্রায় আট থেকে ৯ জন লোক ছিল। তাদের মধ্যে এলাকার নয়ন ও মজনুও ছিল। তারা আমার মান-ইজ্জত মারছে, আমি বিচার চাই।’

