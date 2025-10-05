হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ঈশ্বরগঞ্জে ইজিবাইকের চালককে পিটিয়ে হত্যা: ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি বহিষ্কার

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ঈশ্বরগঞ্জের মগঢুলা ইউনিয়ন ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সভাপতি মো. মিজানুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে মো. খোকন মিয়া (৪৫) নামের এক ইজিবাইকের চালককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এই হত্যাকাণ্ডের পর অভিযুক্ত মগঢুলা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি মো. মিজানুর রহমানকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

জানা গেছে, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে গত শুক্রবার রাতে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার মগঢুলা ইউনিয়নের করমা গ্রামের কছিম উদ্দিনের ছেলে ইজিবাইকের চালক মো. খোকন মিয়াকে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে দেন ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা মিজানুর রহমান ও তাঁর সহযোগী বদর উদ্দিন আস সানি বাদলসহ অন্যরা। গুরুতর আহত অবস্থায় খোকন মিয়াকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

গতকাল শনিবার নিহত খোকনের ছেলে মো. বিল্লাল হোসেন বাদী হয়ে ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি মিজানুর রহমানসহ ১৩ জনের নামে ঈশ্বরগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার (৫ অক্টোবর) ময়মনসিংহ উত্তর জেলা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন তালুকদার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে মিজানুর রহমানকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বাবু এমন হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে গতকাল রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন।

সম্পর্কিত

শেরপুরে নিখোঁজের দুদিন পর ডোবা থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

ইউজিসির খণ্ডকালীন সদস্য হলেন নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

মুরগি খুঁজতে গিয়ে কলহ, প্রতিবেশী যুবকের বঁটির কোপে নারী নিহত

হালুয়াঘাট সীমান্তে ২৭ লাখ টাকার ভারতীয় ওষুধ জব্দ

৮ ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে হাতকড়া নিয়ে বাবার জানাজায় যুবলীগ নেতা

ঈশ্বরগঞ্জে কৃষকের খামার থেকে ৮ গরু চুরি

‘আল্লাহ তুই দেহিস’: বৃদ্ধের চুল-দাড়ি কাটার মামলায় আরও ১ আসামি গ্রেপ্তার

পূজা দেখতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী, গ্রেপ্তার ২

‘আল্লাহ তুই দেহিস’: বৃদ্ধের ছেলের করা মামলায় এক আসামি গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা