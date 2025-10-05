ঈশ্বরগঞ্জে ইজিবাইকের চালককে পিটিয়ে হত্যা: ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি বহিষ্কার

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে মো. খোকন মিয়া (৪৫) নামের এক ইজিবাইকের চালককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এই হত্যাকাণ্ডের পর অভিযুক্ত মগঢুলা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি মো. মিজানুর রহমানকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
জানা গেছে, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে গত শুক্রবার রাতে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার মগঢুলা ইউনিয়নের করমা গ্রামের কছিম উদ্দিনের ছেলে ইজিবাইকের চালক মো. খোকন মিয়াকে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে দেন ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা মিজানুর রহমান ও তাঁর সহযোগী বদর উদ্দিন আস সানি বাদলসহ অন্যরা। গুরুতর আহত অবস্থায় খোকন মিয়াকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
গতকাল শনিবার নিহত খোকনের ছেলে মো. বিল্লাল হোসেন বাদী হয়ে ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি মিজানুর রহমানসহ ১৩ জনের নামে ঈশ্বরগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।
এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার (৫ অক্টোবর) ময়মনসিংহ উত্তর জেলা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন তালুকদার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে মিজানুর রহমানকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।
এদিকে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বাবু এমন হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে গতকাল রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন।