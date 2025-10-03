হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

হালুয়াঘাট সীমান্তে ২৭ লাখ টাকার ভারতীয় ওষুধ জব্দ

ময়মনসিংহ ও হালুয়াঘাট প্রতিনিধি

বিজিবির অভিযানে জব্দ ভারতীয় ওষুধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে গারো পাহাড়ের সীমান্ত এলাকা থেকে অন্তত ২৭ লাখ টাকার ভারতীয় ওষুধ জব্দ করেছে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ভুবনকুড়া ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী আচকিপাড়া এলাকা থেকে এসব ওষুধ জব্দ করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে ময়মনসিংহ ৩৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদি হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কর্নেল মেহেদি হাসান বলেন জানান, ভারত থেকে বাংলাদেশে ওষুধ পাচারের চেষ্টার খবর পেয়ে বিজিবির টহল দল আচকিপাড়া এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় অন্তত ৯ হাজার ৬০০টি বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় ওষুধ রেখে পালিয়ে যায় চোরাকারবারিরা। পরে বিজিবি ওষুধগুলো ক্যাম্পে নিয়ে আসে। জব্দ করা এসব ওষুধের বাজারমূল্য প্রায় ২৭ লাখ ২০ হাজার টাকা।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদি হাসান আরও বলেন, ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন (৩৯ বিজিবি) ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলার আন্তর্জাতিক সীমানা রক্ষায় এবং যেকোনো ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে ২৪ ঘণ্টা সদাজাগ্রত থেকে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সীমান্তে মাদক, চোরাচালানি মালপত্র এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধকল্পে বিজিবি কঠোর নীতি অনুসরণ করছে এবং এ ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

সম্পর্কিত

মুরগি খুঁজতে গিয়ে কলহ, প্রতিবেশী যুবকের বঁটির কোপে নারী নিহত

৮ ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে হাতকড়া নিয়ে বাবার জানাজায় যুবলীগ নেতা

ঈশ্বরগঞ্জে কৃষকের খামার থেকে ৮ গরু চুরি

‘আল্লাহ তুই দেহিস’: বৃদ্ধের চুল-দাড়ি কাটার মামলায় আরও ১ আসামি গ্রেপ্তার

পূজা দেখতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী, গ্রেপ্তার ২

‘আল্লাহ তুই দেহিস’: বৃদ্ধের ছেলের করা মামলায় এক আসামি গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহ মেডিকেল: রোগীদের সেবা দিচ্ছেন সিকিউরিটি গার্ড, ভিডিও ভাইরাল

জিআই স্বীকৃতি পেল নেত্রকোনার বালিশ মিষ্টি

ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগ ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, অপবাদে কেঁদেছেন কর্মচারীও
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা