কাঠবোঝাই ভ্যান চালাচ্ছিল শিশু, উল্টে প্রাণ গেল দাদা-নাতির

শেরপুর প্রতিনিধি

শেরপুরে কাঠবোঝাই একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যান উল্টে দাদা-নাতির মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে সদর উপজেলার রৌহা ইউনিয়নের বেলতলী বাজারের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন সদর উপজেলার হালগড়া গ্রামের বাসিন্দা মোফাজ্জল মিস্ত্রি ও তাঁর নাতি হোসাইন (১১)। দুজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রৌহা ইউপি চেয়ারম্যান মো. সাইফুজ্জামান সোহেল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুরে কাঠবোঝাই করে ব্যাটারিচালিত ভ্যান নিয়ে হালগড়ার উদ্দেশে যাচ্ছিলেন মোফাজ্জল মিস্ত্রি ও তাঁর নাতি হোসাইন। ওই সময় মোফাজ্জল মিস্ত্রি পাশে বসেছিলেন এবং ভ্যান চালাচ্ছিল তাঁর নাতি হোসাইন। পথিমধ্যে বেলতলী বাজারসংলগ্ন স্থানে ভ্যানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় হোসাইন। পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় দাদা মোফাজ্জল মিস্ত্রিকে দ্রুত শেরপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

রৌহা ইউপি চেয়ারম্যান মো. সাইফুজ্জামান সোহেল বলেন, মোফাজ্জল মিস্ত্রির বাড়ি হালগড়া। আজ দুপুরে সে তাঁর ভ্যানগাড়িতে কাঠ নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে বেলতলী এলাকায় উল্টে যায়। ওই সময় দাদা মোফাজ্জল আর নাতি হোসাইন মারা যায়।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জুবায়দুল আলম বলেন, ‘এ ঘটনায় থানায় কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

