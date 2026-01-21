গফরগাঁওয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, গুলি

ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় গুলি করার ঘটনাও ঘটেছে। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেল সোয়া ৫টার দিকে পৌর শহরের থানা এলাকা ইসলামিয়া স্কুলের সামনে এই ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় নেতাকর্মীরা জানান, বিকেলে প্রতীক পাওয়ার পর বিএনপির প্রার্থীর সমর্থক ও স্বতন্ত্রপ্রার্থীর সমর্থকেরা আনন্দ মিছিল বের করে। আনন্দ মিছিল দুটি থানা এলাকার ইসলামিয়া স্কুলের সামনে গিয়ে মুখোমুখি হয়ে যায়। এ সময় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় গুলি করার ঘটনাও ঘটে।
খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গিয়ে লাঠিপেটা করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তবে এখনো থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে রেখেছেন।
ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মো. আব্দুল আল মামুন বলেন, গফরগাঁওয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি এখন পুলিশের নিয়ন্ত্রণে আছে।