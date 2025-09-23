হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

বাকৃবিতে ক্লাস শুরু ৫ অক্টোবর

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) আগামী ৫ অক্টোবর থেকে নিয়মিত ক্লাস ও সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হবে। এর আগে শিক্ষার্থীরা ৩ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে নিজ নিজ আবাসিক হলে উঠতে পারবেন।

আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. মো. হেলাল উদ্দীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৩১ আগস্ট অনুষ্ঠিত শিক্ষা পরিষদের সভার পর সেদিন রাত সাড়ে ৯টায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের জরুরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল এবং শিক্ষার্থীদের ১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টার মধ্যে আবাসিক হল খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, বর্তমানে শিক্ষা ও গবেষণার স্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজ করায় আগামী ৫ অক্টোবর থেকে যথারীতি ক্লাস শুরু হবে। পরীক্ষার তারিখ সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন ও ইনস্টিটিউটের পরিচালক ঘোষণা করবেন।

বহিরাগতের হামলার প্রতিবাদে বাকৃবিতে শিক্ষার্থীদের মৌন মিছিল

এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা ৩ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে আবাসিক হলে উঠতে পারবেন। ২৩ সেপ্টেম্বর অনলাইনে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের জরুরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

গত ৩১ আগস্ট ভেটেরিনারি অনুষদ ও পশুপালন অনুষদের ডিগ্রিকে একীভূত করে একটি কম্বাইন্ড ডিগ্রি দেওয়ার দাবিতে ২৫১ জন শিক্ষক-কর্মকর্তাকে দিনভর অবরুদ্ধ করে রাখাকে কেন্দ্র করে বহিরাগতরা হামলা করে শিক্ষার্থীদের ওপর। এ ঘটনায় ১০ জন আহত হন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন‍্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের ১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টার মধ্যে হল ত‍্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়।

সম্পর্কিত

বাকৃবিতে ১৩ ভেড়া চুরি: ৪ দিনেও উদ্ধার হয়নি, বন্ধ গবেষণা

৫১ বছর পরে জানা গেল বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিই নেই

ভালুকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যানজটে ভোগান্তি

জাককানইবিতে সংগীত বিভাগে পরীক্ষা আয়োজনে অনিয়ম

এবার বাকৃবির গবেষণা খামারের ১৪টি ভেড়া উধাও

নিয়ম ভেঙে পদোন্নতি, ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের ৩৩ কর্মকর্তার পদাবনতি

প্রার্থী করতে সমর্থকদের মিছিল: ময়মনসিংহ জামায়াতের সাবেক আমিরের সদস্যপদ স্থগিত

জাককানইবিতে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে ৩৯ শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শোকজ

ময়মনসিংহে শতাব্দীপ্রাচীন পানির কল, ইতিহাস ধরে রাখতে সংরক্ষণের দাবি

নান্দাইলে বিলে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা