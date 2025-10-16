এক কলেজে ৩ শিক্ষকের ৫ পরীক্ষার্থী, পাস করেনি কেউ

ময়মনসিংহের নান্দাইলে বরিল্যা কেরামত আলী উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের পাঁচ শিক্ষার্থী এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। তবে তারা কেউ পাস করেনি। শুধু এ বছর নয়, গত বেশ কয়েক বছরেও কোনো নিয়মিত শিক্ষার্থী পাস করেনি। কলেজটিতে তিনজন শিক্ষক রয়েছেন বলে জানা গেছে।
বরিল্যা কেরামত আলী উচ্চবিদ্যালয়ে ২০১৭ সালে কলেজ চালু হয়। ২০১৯ সালে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক ও বিজ্ঞান শাখার পাঠদানের অনুমতি পায়। নান্দাইল সদর থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়নে বরিল্যা কেরামত আলী উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজটি। অবকাঠামোর দিক থেকে ভালো থাকলেও শিক্ষার্থী ভর্তির আগ্রহ একেবারে নাজুক।
এদিকে বরিল্যা কেরামত আলী উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজে এ বছর একজন শিক্ষার্থীও ভর্তি হয়নি বলে জানা গেছে। ফলে দুই বছর এইচএসসি পরীক্ষায় কেউ অংশ নিতে পারবে না।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বরিল্যা কেরামত আলী উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক রৌশমত আরা বেগম আজকের পত্রিকাকে মোবাইল ফোনে বলেন, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত কলেজে না আসা ও আগ্রহ কম থাকায় ফলাফলের এমন বিপর্যয় হয়েছে। পাঁচজন শিক্ষার্থীই অনিয়মিত ছিল।