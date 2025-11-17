হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

‘বিএনপি ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে, নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে’

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহ-৯ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ইয়াসের খান চৌধুরী আজ সোমবার নান্দাইলে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ-৯ (নান্দাইল) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ইয়াসের খান চৌধুরী বলেছেন, ‘আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে। বিএনপি দীর্ঘ ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে। তাই বিএনপির নেতা-কর্মীদের সব ভেদাভেদ ভুলে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ ছাড়া বিএনপির বিকল্প নেই।’

আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চামটা বাজারে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে ইয়াসের খান চৌধুরী এসব কথা বলেন।

ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমাকে দল থেকে মনোনীত করেছেন। মনোনয়ন পেয়ে অন্য সব মনোনয়নপ্রত্যাশীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে আহ্বান করেছি। অনেকেই মনোনয়ন চেয়েছিলেন। তাঁরা সবাই যোগ্য। দল একজনকে মনোনয়ন দিয়েছে। তাই সব ভেদাভেদ ভুলে আমরা দলের পক্ষে কাজ করি। ঐক্যবদ্ধ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।’

মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান লিটন, সদস্যসচিব এনামুল কাদির, পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম ফকির, সদস্যসচিব রফিকুজ্জামান ভূঁইয়া মনির প্রমুখ।

