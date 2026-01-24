শেরপুরে ট্রাকে ৫০টি বস্তায় মিলল ১৩০১ বোতল বিদেশি মদ, আটক ৩

শেরপুরে ট্রাকভর্তি ৫০টি বস্তায় পাওয়া গেছে ১ হাজার ৩০১ বোতল বিদেশি মদ। এ সময় তিনজনকে আটক করেছে র্যাব-১৪। গতকাল শুক্রবার রাতে সদর উপজেলার চরমোচারিয়া ইউনিয়নের নন্দীরবাজার নয়াপাড়া এলাকায় একটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে এসব মদ জব্দ করা হয়।
আটককৃতরা হলেন ঝিনাইগাতী উপজেলার মো. মিনাল মিয়া (৩২), মো. রিয়াদ হোসেন (২৮) ও মো. নুরুল আমিন (৩৪)। শনিবার দুপুরে তাঁদের নামে মামলা দিয়ে তিনজনকে শেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
র্যাব সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে র্যাব-১৪-এর সিপিসি-১ জামালপুর ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল শেরপুর-বকশীগঞ্জ সড়কের নন্দীরবাজার নয়াপাড়া এলাকায় চেকপোস্ট স্থাপন করে। এ সময় একটি সন্দেহভাজন ট্রাককে থামার সংকেত দিলে ট্রাকের ভেতরে থাকা ব্যক্তিরা পালানোর চেষ্টা করেন। পরে র্যাব সদস্যরা ধাওয়া দিয়ে তিনজনকে আটক করেন।
এ সময় ৫০টি বস্তায় ভরা ১ হাজার ৩০১ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মদের আনুমানিক বাজারমূল্য ৭০ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে র্যাব। এ ছাড়া মাদক বহনে ব্যবহৃত ট্রাকটিও জব্দ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে নগদ ৯৬ হাজার ৮০৫ টাকা এবং ৪টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
এ ব্যাপারে র্যাব-১৪-এর সিপিসি-১ জামালপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মেজর আসিফ আল রাজেক জানান, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আটকদের শেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।