গ্রামবাসীর জমিতে জলাবদ্ধতা, বালুয়া নদীতে অবৈধ বাঁধ অপসারণ

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বালুয়া নদী থেকে অবৈধ বাঁধ অপসারণ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার দুপুরে অচিন্তপুর ইউনিয়নে কান্দার ও গাগলা গ্রামের মাঝে বয়ে যাওয়া নদীর মাঝ থেকে তিনটি অবৈধ বাঁধ অপসারণ করা হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুনন্দা সরকার প্রমা ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গৌরীপুর সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাফরোজা সুলতানা, গৌরীপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি কাজী আব্দুল্লাহ আল আমিন, সাধারণ সম্পাদক শেখ মো. বিপ্লব প্রমুখ।
গৌরীপুর সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুনন্দা সরকার প্রমা বলেন, এলাকাবাসীদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে নদীর মাঝ বরাবর তিনটি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ বাঁধগুলোর কারণে অনেক জমি পানিতে তলিয়ে গেছে, কৃষকের ফসলের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। নদীতে এভাবে বাঁধ দেওয়া অন্যায়, তাই এগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে।
ছয়াকান্দা গ্রামের বাসিন্দা রহমত আলী জানান, এ বাঁধগুলোর কারণে তাঁর প্রায় ৮০ শতক জমি পানিতে তলিয়ে গেছে। এ ছাড়া তিন গ্রামের প্রায় এক শ বিঘা জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।