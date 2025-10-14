মুন্সিগঞ্জে দিনদুপুরে যুবকদের অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণের ভিডিও ভাইরাল

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় ‘রাসেল-ফয়সাল বাহিনী’ নামের একটি অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে দিনদুপুরে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
১ মিনিট ১৭ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের ভিডিওটিতে দেখা যায়, দিনের বেলায় জনশূন্য স্থানে চারজন যুবক প্রকাশ্যে দুটি অস্ত্র হাতে নিয়ে গুলি ছোড়ার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।
ভিডিওতে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে উপজেলার বাঘরা এলাকার রাসেল, উপজেলার কামারখোলা এলাকার ফয়সাল, উপজেলার মথুরাপাড়ার আহির (টুপি পরিহিত) ও একই এলাকার অর্পণ (কালো পাঞ্জাবি পরিহিত) রয়েছেন বলে স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে। ভিডিও দেখে সুনির্দিষ্ট স্থানটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, তবে ঘটনাস্থলটি শ্রীনগরের বাঘরা গ্রামের বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভিডিওতে বাহিনীর প্রধান হিসেবে পরিচিত রাসেলের মুখ দেখা না গেলেও তাঁর কণ্ঠ স্পষ্টভাবে শোনা গেছে। সেখানে ভিডিওতে ফয়সাল নামের এক যুবক আহিরকে গুলি ছোড়ার প্রশিক্ষণ দেন।
অভিযোগের ব্যাপারে রাসেলের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাসেলের বিরুদ্ধে এর আগেও বিভিন্ন বেআইনি কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে।
শ্রীনগর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আনিসুর রহমান বলেন, ‘ভিডিওটি আমাদের নজরে এসেছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চলছে, দ্রুতই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।’