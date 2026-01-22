চা-শ্রমিক ও দিনমজুরদের ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে: তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘আমরা ক্ষমতায় গেলে চা-শ্রমিক ও দিনমজুরদের ফ্যামিলি কার্ড দেব। একই সঙ্গে ইমামদের সম্মানী দেওয়া হবে।’
আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আয়োজনে সদর উপজেলার শেরপুরের আইনপুর মাঠে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তারেক রহমান এসব কথা বলেন।
বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, ‘অতীতে দেখেছি, যখনই ধানের শীষের সরকার নির্বাচিত হয়েছে, যখনই ধানের শীষের সরকার ছিল, তখনই এলাকার মানুষের উন্নয়ন হয়েছে। যখনই ধানের শীষের সরকার ছিল, তখনই আমরা দেখেছি—নারীদের, আমাদের মেয়েদের, শিক্ষার ব্যবস্থা ফ্রি করে দেওয়া হয়। কৃষক ভাইদের কৃষি লোন ৫-১০ হাজার টাকা মওকুফ করে দেওয়া হয়।’
একাত্তর সালের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ টেনে তারেক রহমান বলেন, ‘প্রিয় ভাইবোনেরা, একাত্তর সালে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমরা স্বাধীনতা রক্ষা করেছি। এর জন্য আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। দেশে মানুষের কথা বলার অধিকার দিতে হবে। একমাত্র এই নিশ্চয়তা দিতে পারে ধানের শীষ।’
নির্বাচনী জনসভায় তারেক রহমান আরও বলেন, ‘আমরা দেখেছি, কীভাবে গত ১৫ বছর দেশের মানুষের ওপর অন্যায়-অত্যাচার হয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট এ দেশের ছাত্র-জনতা, কৃষক-শ্রমিক, নারী-পুরুষসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষ মিলে বহু শহীদের বিনিময়ে স্বৈরাচার বিদায় করেছে। অর্থাৎ ’২৪ সালের ৫ আগস্ট হলো স্বাধীনতার রক্ষার আন্দোলন ছিল।’
তারেক রহমান বলেন, ‘যখন ধানের শীষ ক্ষমতায় ছিল, তখন প্রত্যেকটা মানুষ মন খুলে কথা বলতে পেরেছে, সরকারের সমালোচনা করতে পেরেছে। কোনো মানুষ গুমের শিকার হয়নি, খুনের শিকার হয়নি। আজ আমরা বহু মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।’
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, ‘এই স্বৈরাচার বাংলাদেশকে ছিনতাই করে নিয়েছে। এই স্বৈরাচার বাংলাদেশকে অন্য আরেকজনের হাতে দিয়েছিল। বুঝতেই পারছেন, কাদের কথা বলছি। এই দলের লোকেরা দেশে এসে বলত—“আমরা বলে এসেছি, আমাদের ক্ষমতায় রাখতে হবে।” আমি বলতে চাই, এই দেশের ক্ষমতার মালিক জনগণ।’
তারেক রহমান আরও বলেন, ‘এই দেশের অর্ধেক নারী। বেগম খালেদা জিয়া ক্লাস ওয়ান থেকে ইন্টার পর্যন্ত এই দেশের মেয়েদের জন্য লেখাপড়া ফ্রি করে দিয়েছিলেন। আমরা ক্ষমতায় গেলে, বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।’
সড়ক যোগাযোগের উন্নয়নের বিষয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘এই এলাকার বহু মানুষ লন্ডনে থাকেন। ঢাকা থেকে সিলেটে আসতে আট ঘণ্টা সময় লাগে। লন্ডন যেতে এত সময় লাগে না। এই হচ্ছে বিগত স্বৈরাচারের উন্নয়নের নমুনা।’
সমাবেশে মৌলভীবাজার জেলার চারটি সংসদীয় আসনের ধানের শীষের প্রার্থী নাসির উদ্দীন আহমেদ, শওকতুল ইসলাম শকু, এম নাসের রহমান ও মুজিবুর রহমান চৌধুরীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবেশে পরিচয় করিয়ে দেন তারেক রহমান।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. ফয়জুল করিম ময়ূন। জেলার পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন মৌলভীবাজার বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মৌলভীবাজার-৩ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী এম নাসের রহমান।