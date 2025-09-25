মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি: সম্মানী আত্মসাৎ, বরাদ্দে নয়ছয়

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এই প্রতিষ্ঠান ঘিরে নানা অনিয়ম আর দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। একাডেমিতে মৈতৈ, বিষ্ণুপ্রিয়া এবং পাঙন—এই তিন সম্প্রদায়ের সমান সুযোগ-সুবিধা থাকার কথা থাকলেও শুধু বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এতে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে অন্যদের।
সম্প্রতি একাডেমির উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রভাস চন্দ্র সিংহের বিরুদ্ধে ঢাকায় ‘জাতি বৈচিত্র্য দিবস-২০২৫’ (জুলাই পুনর্জাগরণ অনুষ্ঠানমালা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সম্মানী ভাতা আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা।
জানা গেছে, জাতি বৈচিত্র্য দিবস-২০২৫ উপলক্ষে ২৭ জুলাই ঢাকার বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ওই অনুষ্ঠানে মৃদঙ্গ নৃত্যের জন্য মণিপুরী ললিতকলা একাডেমির উপপরিচালক (অ.দা.) প্রভাস চন্দ্র সিংহ কমলগঞ্জ থেকে শিল্পী ধীরেন্দ্র কুমার সিংহ, লিমন সিংহ (লিটু), নিশান সিংহ, বিধান সিংহ, সুরজিত সিংহ, সুমিতা সিংহ ও নীরব সিংহকে নিয়ে ঢাকায় যান এবং একটি হোটেলে রাখেন।
শিল্পীদের অভিযোগ, অনুষ্ঠান শেষে ২৭ জুলাই রাতেই হোটেল বুকিং বাতিল করেন প্রভাস চন্দ্র। রাতের খাবার শেষে তিনি শিল্পীদের স্ব-স্ব উদ্যোগে বাসে করে ঢাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। অভিযোগকারীরা উল্লেখ করেন, রাত ১২টার দিকে মতিঝিলের হোটেলে খাবার খেয়ে গাড়ি খোঁজার সময় রাত ১টার দিকে তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (সংগীত) এস এম শামীম আকতারের। তিনি এত রাতে তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে অভিযোগকারীরা কারণ জানান। এরপর শামীম আকতার নিজ উদ্যোগে শিল্পীদের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেন।
এস এম শামীম আকতার জানান, মাইক্রোবাস ভাড়া বাবদ ১৪ হাজার টাকা এবং শিল্পীদের যাতায়াত বাবদ প্রতিজন ৪ হাজার ৫০০ টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রভাস চন্দ্র সাতজনকে যৌথভাবে দেন ২৪ হাজার ৫০০ টাকা এবং ওই টাকা থেকেই ঢাকায় যাওয়ার জন্য মাইক্রোবাস ভাড়া বাবদ ৭ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন। এ নিয়ে গত ৩০ জুলাই একাডেমির উপপরিচালক (অ.দা.) প্রভাস চন্দ্র সিংহের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক বরাবর ওই সাত শিল্পী স্বাক্ষরিত অভিযোগ দেওয়া হয়।
অভিযোগকারীরা আরও বলেন, একাডেমি বিভিন্ন জাতীয় দিবসে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এসব অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পী ও কলাকুশলীরা অংশ নিলেও তাঁদের কোনো সম্মানী দেওয়া হয় না। বরং তাঁদের নামে ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরি করে সেই সম্মানী আত্মসাৎ করেন প্রভাস চন্দ্র সিংহ।
এসব অভিযোগের ভিত্তিতে ১৩ আগস্ট তদন্ত করেন মৌলভীবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আসমা সুলতানা নাসরিন। তদন্তে প্রভাস চন্দ্র গাড়ি ভাড়া না দেওয়ার কথা স্বীকার করেন এবং টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেন।
এদিকে গত ১৩ আগস্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অভিযোগের শুনানির দিন ললিতকলা একাডেমির একটি সভায় উপস্থিত না হওয়ার জন্য অভিযোগকারী ধীরেন্দ্র কুমার সিংহকে শোকজ করেন একাডেমির উপপরিচালক।
জানা গেছে, প্রতিবছর সরকারিভাবে মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি পরিচালনার জন্য প্রায় ১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এর মধ্যে বেতন-ভাতা বাবদ খরচ হয় প্রায় ৫০ লাখ টাকা। বাকি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট খাত নেই। একাডেমিকে ঘিরে আরও অভিযোগ রয়েছে, মৈতৈ, বিষ্ণুপ্রিয়া ও পাঙন—এই তিন সম্প্রদায়ের সমান অংশগ্রহণের কথা থাকলেও কার্যত শুধু বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের দখলেই এটি।
অভিযোগের বিষয়ে প্রভাস চন্দ্র সিংহ বলেন, ‘শিল্পীরা দস্তখত দিয়ে তাঁদের সম্মানী নিয়েছেন। আমি ঢাকায় থাকায় গাড়ি ভাড়া দিতে পারিনি। শিল্পীরা ২৭ তারিখে ফিরে গেলেও আমি ফিরেছি ৩০ তারিখে। এলাকায় এসে টাকা দেওয়ার আগেই তাঁরা অভিযোগ করেছেন। আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে। অভিযোগকারী নিজেই অভিযোগে নিজের পদবি গোপন করেছেন। এতেই প্রমাণ হয়, অভিযোগটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভিত্তিহীন।’
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আসমা সুলতানা নাসরিন বলেন, ‘উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনেছি। ঢাকার অনুষ্ঠানের খরচের বিষয়ে অনিয়মের কথা একাডেমির উপপরিচালক স্বীকার করেছেন এবং টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি তদন্তের প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দিয়েছি।’
এ বিষয়ে মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক মো. ইসরাইল হোসেন বলেন, ‘তদন্তের প্রতিবেদন আমার কাছে এসেছে।’ সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি আমি খোঁজ নিয়েছি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।’