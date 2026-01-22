হোম > সারা দেশ > মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে তারেক রহমানের নির্বাচনী জনসভায় নেতা-কর্মীদের ঢল

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

মৌলভীবাজার সদর উপজেলার শেরপুরের আইনপুর মাঠ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্বাচনী জনসভাকে কেন্দ্র করে নেতা-কর্মীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। সকাল থেকেই দলে দলে নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা জনসভাস্থলে উপস্থিত হচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার শেরপুর এলাকার আইনপুর মাঠে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে তারেক রহমানের।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সকাল থেকেই আইনপুর মাঠ ও আশপাশের এলাকায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অনেককে দলীয় পতাকা ও প্ল্যাকার্ড হাতে জনসভাস্থলে আসতে দেখা গেছে। সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে প্রথম জনসভা শেষে মৌলভীবাজারে দ্বিতীয় জনসভায় অংশ নেবেন বিএনপির এই শীর্ষ নেতা।

একটি দলের কার্যকলাপ নিয়ে ‘নাউজুবিল্লাহ’ বললেন তারেক রহমান

জনসভায় অংশ নিতে আসা নেতা-কর্মী সায়মন আহমেদ ও মিজান আহমেদ বলেন, দীর্ঘদিন পর বিএনপির শীর্ষ নেতা তারেক রহমান মৌলভীবাজারে আসছেন। প্রিয় নেতাকে একনজর দেখার আশায় তাঁরা জনসভায় যোগ দিয়েছেন।

মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. ফয়জুল করিম ময়ূন বলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান জনসভাস্থলে পৌঁছাবেন। জনসভা সফল করতে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছেন।

