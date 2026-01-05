হোম > সারা দেশ > মৌলভীবাজার

প্রচারণা শুধু শহরেই, গ্রামের ভোটার জানে না গণভোট কী

মাহিদুল ইসলাম, মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের একটি চা-বাগানের ছাউনির নিচে বিশ্রামরত চা-শ্রমিকেরা। গতকাল উপজেলার সীমান্তবর্তী ডবলছড়া এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশে আগামী মাসের ১২ ফেব্রুয়ারি একই দিনে হবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট। এই গণভোট সামনে রেখে এরই মধ্যে সরকারের তরফ থেকে শুরু হয়েছে প্রচারণা। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ভোটের গাড়ি। তবে মৌলভীবাজারে এই প্রচারণা সীমাবদ্ধ রয়েছে কেবল জেলা শহর পর্যন্ত। কিন্তু জেলার ৯২টি চা-বাগানের ভোটার এবং গ্রামগঞ্জের সাধারণ ভোটাররা এখনো গণভোট কী, তা-ই বুঝে উঠতে পারেননি। গণভোট কিসের জন্য, তাও জানেন না তাঁরা।

জানা গেছে, গণভোটের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জনগণকে ধারণা দিতে দেশের জনবহুল জায়গাগুলোয় ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে সরকারি উদ্যোগে প্রচারণা চলছে। মৌলভীবাজার শহরেও চলছে এ প্রচারণা। তবে ভোটের গাড়ি পৌঁছায়নি জেলার উপজেলা কিংবা গ্রামগঞ্জগুলোয়।

মৌলভীবাজারের চা-বাগানগুলোয় গিয়ে এই প্রতিবেদকের কথা হয় বেশ কয়েকজন নারী ভোটারের সঙ্গে। তাঁরা বলেন, তাঁরা শুধু জানেন, ফেব্রুয়ারিতে সংসদ সদস্য নির্বাচন হবে। অনেক প্রার্থীই তাঁদের কাছে গিয়ে ভোট চেয়েছেন। তবে গণভোট নিয়ে কথা বলতে কেউ যাননি। ফলে গণভোট কী এবং কিসের জন্য, তা তাঁরা জানেন না।

নন্দিতা রবিদাস ও গীতা রবিদাস নামের চা-বাগানের দুই নারী ভোটার বলেন, ‘আমরা কখনো গণভোট দেইনি। এই সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি যে “হ্যাঁ” বা “না” ভোট হবে, তা আমরা জানি না। আমাদের কেউ গণভোট দেওয়ার কথা বলেনি বা কীভাবে এই ভোট দেব, তা কেউ জানায়নি। যাদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, সবাই এমপি ভোটের (সংসদ নির্বাচন) কথা বলেছেন।’

গণভোটের প্রচারের বিষয়ে মৌলভীবাজারের তথ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘এই প্রচারণা পিআইবি থেকে চালানো হচ্ছে। যতটুকু জানি, শুধু জেলা শহরে এ প্রচারণা হবে। উপজেলা পর্যায়ে হবে না।’

মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা তৌহিদুজ্জামান পাভেল বলেন, ‘কোথায় প্রচারণা চালানো হবে তা সরকার থেকে ঠিক করা হয়েছে। বিষয়টি আমার পুরোপুরি জানা নেই। তবে যতটুকু জানি, তা শুধু জেলা শহরে হবে। উপজেলা পর্যায়ে হবে না। মৌলভীবাজার জেলা শহর ছাড়াও শ্রীমঙ্গল শহরে প্রচারণা হচ্ছে।’

