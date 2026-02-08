হোম > সারা দেশ > মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্র ২২৩টি

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

মৌলভীবাজারের চারটি আসনে ৫৫৪টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ৮০টি ও ঝুঁকিপূর্ণ ১৪৩টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বডি-ওর্ন ক্যামেরা থাকবে। এ ছাড়া বাড়তি নজরদারিতে রাখা হবে।

মৌলভীবাজার পুলিশ সুপার সূত্রে জানা গেছে, স্বাভাবিক ৩৩১টি কেন্দ্র রয়েছে। যেসব কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ ও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, এসব কেন্দ্রে বডি-ওর্ন ক্যামেরা থাকবে। এ ছাড়া দুজন করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য অতিরিক্ত থাকবেন।

এ বিষয়ে মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন বলেন, ভোটের দিন জেলায় ১ হাজার ৬৪১ জন পুলিশ সদস্য মাঠে থাকবেন। এ ছাড়া আরও অনেক রিজার্ভ পুলিশ সদস্য থাকবেন। প্রতিটি কেন্দ্রে ১৫ জন আনসার সদস্য ও দুজন পুলিশ সদস্য থাকবেন।

এ ছাড়া সেনাবাহিনী, বিজিবি, বিশেষ মোবাইল টিমসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য থাকবেন। ঝুঁকিপূর্ণ ও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে বডি-ওর্ন ক্যামেরা থাকবে, যা সব সময় লাইভ মনিটরিং করা হবে। এ ছাড়া এসব কেন্দ্রের আশপাশেই বিশেষ মোবাইল টিম ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা থাকবে, যাতে এক থেকে দুই মিনিটের মধ্যে কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে।

সম্পর্কিত

চা-শ্রমিক ও দিনমজুরদের ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে: তারেক রহমান

মৌলভীবাজারে তারেক রহমানের নির্বাচনী জনসভায় নেতা-কর্মীদের ঢল

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

মৌলভীবাজার-৩ আসন খেলাফত মজলিসকে দিলেও মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি জামায়াতের প্রার্থী

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করার জন্য জামায়াতের প্রার্থীকে অবরুদ্ধ করলেন এলাকাবাসী

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ: ভাগ্য বদলায়নি, কষ্টে দিন পার চা-শ্রমিকের

শ্রীমঙ্গলে হিটার মেশিন বিস্ফোরণে নিহত ১

মৌলভীবাজারের শেরপুরে বসেছে শতবর্ষী মাছের মেলা

হুমকিতে ধলাই নদের বাঁধ ও সেতু

হাওরে পরিযায়ী পাখি নিধন থামছেই না
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা