মৌলভীবাজারে ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্র ২২৩টি

মৌলভীবাজারের চারটি আসনে ৫৫৪টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ৮০টি ও ঝুঁকিপূর্ণ ১৪৩টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বডি-ওর্ন ক্যামেরা থাকবে। এ ছাড়া বাড়তি নজরদারিতে রাখা হবে।
মৌলভীবাজার পুলিশ সুপার সূত্রে জানা গেছে, স্বাভাবিক ৩৩১টি কেন্দ্র রয়েছে। যেসব কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ ও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, এসব কেন্দ্রে বডি-ওর্ন ক্যামেরা থাকবে। এ ছাড়া দুজন করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য অতিরিক্ত থাকবেন।
এ বিষয়ে মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন বলেন, ভোটের দিন জেলায় ১ হাজার ৬৪১ জন পুলিশ সদস্য মাঠে থাকবেন। এ ছাড়া আরও অনেক রিজার্ভ পুলিশ সদস্য থাকবেন। প্রতিটি কেন্দ্রে ১৫ জন আনসার সদস্য ও দুজন পুলিশ সদস্য থাকবেন।
এ ছাড়া সেনাবাহিনী, বিজিবি, বিশেষ মোবাইল টিমসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য থাকবেন। ঝুঁকিপূর্ণ ও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে বডি-ওর্ন ক্যামেরা থাকবে, যা সব সময় লাইভ মনিটরিং করা হবে। এ ছাড়া এসব কেন্দ্রের আশপাশেই বিশেষ মোবাইল টিম ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা থাকবে, যাতে এক থেকে দুই মিনিটের মধ্যে কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে।