মেহেরপুরে ভৈরব নদে নিখোঁজ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রসিকপুর গ্রামে ভৈরব নদে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ হওয়াদের মধ্যে দুজন চাচাতো ভাই।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার বিকেলে রসিকপুর গ্রামের ভৈরব নদের স্লুইসগেটের স্রোতের পানিতে তাঁরা নিখোঁজ হন। রাত ৯টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল নিখোঁজ দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে। একই সঙ্গে, পিরোজপুর গ্রামে নিখোঁজ আরেকজনের মরদেহ স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় উদ্ধার করা হয়।
মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার টেংরামারী গ্রামের হান্নান শেখের ছেলে ও পৌর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তানভীর হোসেন, তাঁর চাচাতো ভাই আমদহ গ্রামের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র কৌশিক হোসেন এবং পিরোজপুর গ্রামের জল্লাদ হোসেনের ছেলে মাহবুব হোসেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভৈরব নদের রসিকপুর স্লুইসগেটের সামনে প্রায়ই লোকজন গোসল করতে যায়। তানভীর ও কৌশিক সেখানে গোসল করার সময় কৌশিককে পানিতে ডুবে যেতে দেখে তানভীর তাকে বাঁচাতে এগিয়ে যান। এ সময় দুজনই স্রোতের টানে তলিয়ে যায়। একইভাবে ভৈরব নদে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হন পিরোজপুর গ্রামের মাহবুব হোসেন।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পলাশ মন্ডল বলেন, স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসে ডুবুরি দল না থাকায় খুলনা থেকে ডুবুরি আনা হয়। রাত পৌনে ৯টার দিকে স্লুইসগেটের অদূরে ভৈরব নদ থেকে নিখোঁজ দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদ্বয় জানিয়েছেন, উদ্ধার করা তিনজনের মরদেহ পরিবারের সম্মতিতে দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানায় অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়ের করা হবে।