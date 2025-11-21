গাংনীতে ভূমিকম্প অনুভূত, আতঙ্কে রাস্তায় নামেন স্থানীয়রা

মেহেরপুরের গাংনীতে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটের সময় এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটি ৫ সেকেন্ড স্থায়ী ছিল বলে জানায় চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস। তবে এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, ‘হঠাৎ ঘর কেঁপে ওঠে। আমরা দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় আসি। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিটা ছিল খুব শক্তিশালী। কিছুক্ষণ থাকলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যেত, আল্লাহ হেফাজত করেছেন। তবে ভূমিকম্পে এখনো কোনো ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ আমরা পাইনি।
বামন্দীর সাহাবুল ইসলাম বলেন, দোকানে বসেছিলাম। হঠাৎ ঘর কেঁপে ওঠে। তাৎক্ষণিক বাইরে বের হয়ে পড়ি। ভূমিকম্পের কথা শুনলে ভয় লাগে। আমাদের এখানে কারও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করেছেন।’
গাংনীর হাবিব আহমেদ নামের একজন বলেন, ‘দুবার কম্পন অনুভূত হয়েছে। একবার আস্তে, একবার জোরে। আমি অসুস্থ, ঘরে শুয়ে ছিলাম। ভূমিকম্পটি আনুমানিক পাঁচ থেকে ছয় সেকেন্ড ছিল।’
চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সিনিয়র আবহাওয়া পর্যবেক্ষক মো. রাকিবুল হাসান জানান, সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্প স্থায়ী ছিল পাঁচ সেকেন্ড। এর মধ্যে দুবার ঝাঁকুনি দেয়।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন জানান, ‘হঠাৎ কম্পন অনুভব করলাম। বুঝতে পারলাম ভূমিকম্প হয়েছে। কোথাও কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি। তবে এখনো কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।’
প্রসঙ্গত, আজ রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউজিএসের তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৫। আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।