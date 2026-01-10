হোম > সারা দেশ > মেহেরপুর

গ্রামে নেই গণভোটের প্রচার, জানে না সাধারণ মানুষ

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একই দিনে হবে গণভোট। সরকারিভাবে প্রচার-প্রচারণা শুরু হলেও তা মূলত শহরকেন্দ্রিক বলে অভিযোগ করেছেন গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দারা। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে গণভোট সম্পর্কে তেমন কোনো প্রচার-প্রচারণা দেখা যাচ্ছে না। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশ এখনো জানে না গণভোট কী।

গত ৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা শহরে গণভোটের প্রচারণা লক্ষ করা গেলেও গ্রামাঞ্চলে এই কার্যক্রম চোখে পড়েনি। শহরের মানুষ গণভোট সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেলেও গ্রাম পর্যায়ে বিষয়টি প্রায় অজানা রয়ে গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও একই দিনে গণভোট হলেও গ্রামে এ নিয়ে কোনো আলোচনা বা প্রচারণা নেই। তাঁরা বলেন, গ্রামাঞ্চলে যদি গণভোটের বিষয়ে প্রচার চালানো হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ বিষয়টি বুঝতে পারবে।

গণভোট নিয়ে মাঠে কাজ করা দিনমজুর ও বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছে আজকের পত্রিকা। তাঁরা জানান, সাধারণ ভোটের বিষয়টি তাঁরা জানেন এবং আগেও ভোট দিয়েছেন। কিন্তু গণভোট কী, এ সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা নেই।

দিনমজুর মো. আলাউদ্দিন বলেন, ‘গণভোট আবার কী? আজই প্রথম শুনলাম। কেউ বুঝিয়ে দিলে হয়তো বুঝতে পারব।’

ইউনুস আলী বলেন, ‘শুনছি হ্যাঁ বা না ভোট হবে। কিন্তু বিষয়টা কী, বুঝি না। সবাই এমপি ভোটের কথাই বলছে। গ্রামে গণভোট নিয়ে কেউ কিছু জানে না।’

সবজি ব্যবসায়ী মো. সেন্টু আলী বলেন, ‘মেম্বার, চেয়ারম্যান আর এমপি নির্বাচনের ভোট বুঝি। কিন্তু গণভোট তো বুঝি না। গ্রামে এখনো কোনো প্রচার দেখিনি।’

এ বিষয়ে জেলা তথ্য কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, জেলা তথ্য অফিসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গ্রামীণ হাটবাজার ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে। আরও কীভাবে কার্যক্রম বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করা হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘গণভোটের বিষয়টি গ্রামাঞ্চলের মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমরা প্রচার-প্রচারণার কাজ করছি।’

সম্পর্কিত

মেহেরপুরে ৭.৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা, কাঁপতে কাঁপতে স্কুলে যাচ্ছে শিশুরা

হলুদ গালিচায় ম-ম গন্ধে ভরা গাংনীর মাঠ

ঘন কুয়াশা ও তীব্র শীতে বিপর্যস্ত মেহেরপুরের জনজীবন, তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি

গাংনীতে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

সরিষাখেতে ৮৫টি মৌ-বাক্স, এক সপ্তাহ পর শুরু হবে মধু সংগ্রহ

গাংনীতে চলছে কুমড়ো বড়ি তৈরির ধুম

গাংনীতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২

গাংনীতে আমনের বাম্পার ফলন, ধান-বিচালির ভালো দামে খুশি চাষিরা

গাংনীতে সারের সংকট: কাঁদছেন চাষি, হাসছে সিন্ডিকেট

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ৩০ বাংলাদেশিকে পুশ ইন করল বিএসএফ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা