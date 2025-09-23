আ.লীগের ঝটিকা মিছিল: মানিকগঞ্জের প্যানেল মেয়র আরশেদ আলীসহ চারজন কারাগারে

আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল করার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় মানিকগঞ্জ পৌর সভাপতি ও পৌরসভার প্যানেল মেয়র মো. আরশেদ আলী বিশ্বাসসহ (৫৭) চারজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পার্থ ভদ্র তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
অপর আসামিরা হলেন নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজ সহসভাপতি অভিমন্যু বিশ্বাস অভি (৩৫), লালবাগ থানার ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মো. বেলাল হোসেন তুহিন (৩০) ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আমিনুল হক ফয়সাল (৪৬)।
বিকেলে তাঁদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত শেষ না হওয়ায় পর্যন্ত তাঁদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। শুনানি শেষে আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
এর আগে গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকার রামপুরা টিভি সেন্টারের সামনে থেকে তাঁদের আটক করে পুলিশ। পরে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়।
গত ১৮ মে বিকেলে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অজ্ঞাতনামা ৪০-৫০ জন নেতা-কর্মী মালিবাগ রেলগেট থেকে মৌচাকে বিক্ষোভ মিছিল করেন। তাঁরা সরকার ও রাষ্ট্রের জননিরাপত্তা বিঘ্ন, ক্ষতিসাধনের ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রবিরোধী মিছিল বের করেন। আসামিরা নিষিদ্ধ সংগঠনের ব্যানারে মিলিত হয়ে উগ্র ও রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান দেন। এই অভিযোগে রাজধানীর শাহজাহানপুর থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে পুলিশ।