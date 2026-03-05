হোম > সারা দেশ > মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জে কৃষিজমির মাটি কাটায় ৩ জনকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি

বলধারা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে মাটি কাটার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের সিংগাইরে কৃষিজমির মাটি কাটার দায়ে তিন ব্যক্তিকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বুধবার (৪ মার্চ) বিকেলে উপজেলার বলধারা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন সিংগাইর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হাবেল উদ্দিন।

জানা গেছে, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে স্থানীয় মাটি ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেনকে ১ লাখ টাকা, লুৎফর রহমানকে ১ লাখ ও আব্দুর রহিমকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় অবৈধ মাটি কাটায় ব্যবহৃত তিনটি এক্সকাভেটর ও মাটি পরিবহনের একটি ট্রলি অকেজো করা হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) হাবেল উদ্দিন বলেন, ‘কৃষিজমির টপ সয়েল কেটে ইটভাটায় বিক্রি করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। এতে একদিকে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়, অন্যদিকে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়। জনস্বার্থে এই ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

সম্পর্কিত

চর জাগায় সেচ সংকট, অনিশ্চিত বোরো আবাদ

মা হারালেন বিমানমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা

ডিবি পুলিশের ওপর হামলা, হ্যান্ডকাফসহ আটক মাদক কারবারি ছিনতাই

মানিকগঞ্জের ঘিওর: চড়া মূল্যেও বঞ্চিত চাষি

শিবালয়ে যাত্রীবাহী বাসে চাঁদাবাজি, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

মানিকগঞ্জে বিএনপির পুরোনো ঘাঁটি পুনর্দখল: তিন আসনেই দাপুটে জয়

জাল ভোট দেওয়ার চেষ্টাকালে যুবক আটক

মানিকগঞ্জ-১ আসন: বিএনপির গলার কাঁটা বিদ্রোহী

মানিকগঞ্জে গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে ২ যুবক নিহত

হাসপাতালে আশ্রয় নেওয়া গৃহবধূকে ধর্ষণ: দুই আনসার সদস্য বরখাস্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা