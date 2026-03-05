মানিকগঞ্জে কৃষিজমির মাটি কাটায় ৩ জনকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা

মানিকগঞ্জের সিংগাইরে কৃষিজমির মাটি কাটার দায়ে তিন ব্যক্তিকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বুধবার (৪ মার্চ) বিকেলে উপজেলার বলধারা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা আদায় করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন সিংগাইর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হাবেল উদ্দিন।
জানা গেছে, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে স্থানীয় মাটি ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেনকে ১ লাখ টাকা, লুৎফর রহমানকে ১ লাখ ও আব্দুর রহিমকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় অবৈধ মাটি কাটায় ব্যবহৃত তিনটি এক্সকাভেটর ও মাটি পরিবহনের একটি ট্রলি অকেজো করা হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) হাবেল উদ্দিন বলেন, ‘কৃষিজমির টপ সয়েল কেটে ইটভাটায় বিক্রি করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। এতে একদিকে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়, অন্যদিকে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়। জনস্বার্থে এই ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’