হোম > সারা দেশ > মানিকগঞ্জ

শিবালয়ে গ্রামীণ ব্যাংকে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 

গ্রামীণ ব্যাংকের গেটের সামনে আগুন জ্বলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার বারাদিয়া বাজারে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখায় অগ্নিসংযোগের চেষ্টা হয়েছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা ব্যাংকের সামনের গেটে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যান। স্থানীয়দের সহায়তায় ব্যাংককর্মীরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না হলেও এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আজ ভোরে ব্যাংকের গেটের সামনে পোড়ার চিহ্ন ও পোড়া কাঠ পাওয়া যায়। গতকাল রাতে ব্যাংক ভবনের তৃতীয় তলায় চারজন কর্মকর্তা ও একজন অফিস সহায়ক ছিলেন।

পুলিশের ধারণা, রাত ২টা থেকে ৫টার মধ্যে অগ্নিসংযোগের এ চেষ্টা করা হয়ে থাকতে পারে। খবর পেয়ে শিবালয় থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আলামত সংগ্রহ করেছে।

শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমান উল্লাহ জানান, ব্যাংকের শাখা ম্যানেজার মাহবুবুর রহমান বাদী হয়ে একটি মামলা করেছেন। ওসি বলেন, ‘ঘটনাটি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। দোষীদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সম্পর্কিত

সিংগাইরে ইসলামী ব্যাংকে আগুন, ৩০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

দুর্বৃত্তের আগুনে দগ্ধ হওয়ার তিন দিন পর চালকের মৃত্যু

১৪ মাসে ৩৫ জন খুন

মানিকগঞ্জ পৌরসভার সাবেক নারী কাউন্সিলর আটক

গভীর রাতে সাটুরিয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকে দুর্বৃত্তের আগুন, গ্রেপ্তার ৫

হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়কের কক্ষে চুরি, সাংবাদিক পরিচয়ধারী পাঁচজন গ্রেপ্তার

মানিকগঞ্জে দুর্বৃত্তের আগুনে পুড়ল স্কুলবাস

ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি, ড্রেজার জব্দ করলেন এসি ল্যান্ড

মানিকগঞ্জ জেলা পরিষদ কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

বিয়ের দাবিতে দড়ি হাতে মেয়ের বাড়িতে যুবকের অনশন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা