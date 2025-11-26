একটি গুপ্ত গ্রুপ ষড়যন্ত্র করছে, সজাগ থাকতে হবে: আফরোজা খানম

একটি গুপ্ত গ্রুপ ষড়যন্ত্র করছে, তাই আমাদের সজাগ থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও মানিকগঞ্জ–৩ আসনে দলের মনোনীত প্রার্থী আফরোজা খানম রিতা। তিনি বলেন, ‘সামনে জাতীয় নির্বাচন। দীর্ঘ ১৭ বছরের দুঃশাসন থেকে বেরিয়ে আসার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তা আমাদের সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। ষড়যন্ত্র চলছে, একটি গুপ্ত গ্রুপ কাজ করছে—তাই আমাদের সজাগ থাকতে হবে।’
আজ বুধবার মানিকগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আফরোজা খানম রিতা বলেন, ‘আমরা যেন কোনো ভুল সিদ্ধান্ত না নিই। মানিকগঞ্জকে অবনতির দিকে ঠেলে দেওয়া যাবে না। একটি সিদ্ধান্ত শুধু আপনার নয়, আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎকেও নির্ধারণ করে।
‘আগামী দিনের মানিকগঞ্জ কেমন হবে—তা নির্ভর করছে আপনাদের ভোটের ওপর। সারা দেশের মানুষ জানে—মানিকগঞ্জ ধানের শীষের এলাকা, সেই ধানের শীষ আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে।’
আফরোজা খানম আরও বলেন, মানিকগঞ্জের মানুষ ধানের শীষকে ভালোবাসেন। এই ভালোবাসার মর্যাদা রাখতে হবে। ধানের শীষকে বিজয়ী করে আমরা মানিকগঞ্জবাসী জয়ী হতে পারি। আমরা যে স্বপ্ন দেখছি, সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। ফলে আমরা এবং আমাদের আগামী প্রজন্ম জাতি হিসেবে উন্নতির শিখরে পৌঁছাবে।’
মাসুদ পারভেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বাদল, মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক শাহানুর ইসলাম, পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আবু মোহাম্মদ নাহিদ প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান এস এম আশরাফুল ইসলাম।