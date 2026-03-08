সিংগাইরে কৃষিজমির মাটি কাটায় ২ জনকে কারাদণ্ড

মানিকগঞ্জের সিংগাইরে অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি কাটার দায়ে দুজনকে এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল শনিবার (৭ মার্চ) রাতে পৌরসভার গোবিন্দল নতুন বাজার এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন সিংগাইর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খায়রুন্নাহার।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন গোবিন্দল এলাকার দাদন মিয়ার ছেলে মো. সুজন (৩০) এবং ওহাব আলীর ছেলে মো. মানিক (২৮)। অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি কাটার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত একটি খননযন্ত্র ও দুটি মাটি পরিবহনকারী ট্রলি অকেজো করা হয়।
এ বিষয়ে ইউএনও খায়রুন্নাহার বলেন, কৃষিজমির টপ সয়েল কেটে নেওয়া হলে জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয় এবং কৃষি উৎপাদনে মারাত্মক প্রভাব পড়ে। তাই ফসলি জমি রক্ষায় অবৈধ মাটি কাটার বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। আইন অমান্য করলে ভবিষ্যতেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনস্বার্থে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।