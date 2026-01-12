নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, দুই আনসার সদস্য আটক

মানিকগঞ্জে ২৫০ শয্যার জেলা সদর হাসপাতালে নাইট ডিউটির সময় এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে দুই আনসার সদস্যকে আটক করেছে সদর থানা-পুলিশ। আজ দুপুরে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারওয়ার আলম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলেন।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাত ২টার দিকে এক ব্যক্তি স্ত্রীসহ মানিকগঞ্জের বেতিলা এলাকায় নিজের ভ্যান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ভ্যানের চার্জ শেষ হয়ে গেলে তাঁরা নিরাপত্তার জন্য সদর হাসপাতালের সামনে অবস্থান নেন। তখন হাসপাতালের ডিউটিতে থাকা আনসার সদস্য শাহাদাৎ হোসেন ও আবু সাঈদ সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে তাঁদের হাসপাতালের ভেতরে নিয়ে যান।
পরে তাঁরা ওই গৃহবধূকে হাসপাতালের নতুন ভবনের দ্বিতীয় তলায় নিয়ে যান এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে ধর্ষণ করেন। পরে ভুক্তভোগী নিচে নেমে স্বামীর সঙ্গে বিষয়টি জানান এবং স্থানীয়দের সহযোগিতায় থানায় অভিযোগ করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্তদের শনাক্ত ও আটক করেন।
পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারওয়ার আলম বলেন, ‘ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেয়েটির সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হাসপাতালে এসেছি।’
সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন জানান, অভিযুক্তদের ডেকে পুরো বিষয়টি জানার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভুক্তভোগী বর্তমানে চিকিৎসাধীন।