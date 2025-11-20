হোম > সারা দেশ > মানিকগঞ্জ

ধর্মীয় কটূক্তির অভিযোগের মামলায় বাউল আবুল সরকার গ্রেপ্তার

মানিকগঞ্জ ও ঘিওর প্রতিনিধি 

বাউল আবুল সরকার। ছবি : সংগৃহীত

বিচার গানের আসরে ধর্মীয় কটূক্তি করেছেন—এমন অভিযোগ তুলে করা মামলায় বাউল আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোরে মাদারীপুর জেলায় একটি গানের অনুষ্ঠানস্থল থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাউল আবুল সরকারের বাড়ি সাটুরিয়া উপজেলার তিল্লি ইউনিয়নে।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন। তিনি বলেন, ঘিওর থানায় বাউল আবুল সরকারের বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়েছে। আজ ভোরে মাদারীপুর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে মানিকগঞ্জ ডিবি পুলিশ।

ঘিওর থানার ওসি কোহিনুর মিয়া বলেন, ঘিওর সদর ইউনিয়নের কুস্তা গ্রামের বাসিন্দা মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বাদী হয়ে বাউল আবুল সরকারের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেছেন। এ মামলায় তাঁকে মানিকগঞ্জ আদালতে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে বিচারক তাঁকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এদিকে ওই বাউলশিল্পীর বিচারের দাবিতে মানিকগঞ্জ আদালত চত্বরে সকাল থেকেই বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ৪ নভেম্বর ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুর ইউনিয়নের জাবরা বাজারে খালা পাগলির বাৎসরিক ওরস ও মেলায় বিচার গানের আসরে বাউল আবুল সরকার ধর্মীয় কটূক্তি করেন বলে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

