নদী থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার, মাকে জিজ্ঞাসাবাদ

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

মাদারীপুর জেলার শিবচরে নদীর পাড় থেকে তিন মাস বয়সী এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিবচর উপশহরসংলগ্ন ময়নাকাটা নদী থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় শিশুটির মা রহিমা আক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ।

মৃত শিশুটি শিবচর পৌরসভার চকবাজার জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন রফিকুল ইসলামের মেয়ে।

জানা গেছে, গতকাল দুপুরে রফিকুল ইসলামের স্ত্রী রহিমা আক্তার শিশুটিকে নিয়ে বাজারে যান। প্রায় এক ঘণ্টা পর রহিমা আক্তার শিশুটিকে ছাড়া একাই বাসায় ফিরে আসেন। এ সময় বাসার লোকজন শিশুর কথা জানতে চাইলে রহিমা অসংলগ্ন কথা বলেন। পরে খবর পেয়ে শিশুটিকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করে পুলিশ। রাতে শিশুটির লাশ পাওয়া যায়। শিশুটির পরিবারের দাবি, রহিমা আক্তার মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন।

মাদারীপুর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাউদ্দিন কাদের বলেন, ‘তদন্তের একপর্যায়ে শিশুটির মাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করি। সে জানায়, শিশুটিকে উপশহরসংলগ্ন নদীতে নিজেই ফেলে দিয়েছে। পরে আমরা নদী থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করি। এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

