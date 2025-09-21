মাদারীপুরে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় বৃদ্ধা নিহত, প্রাণে রক্ষা প্রসূতি মেয়ে ও নবজাতক

মাদারীপুরে হাসপাতাল থেকে প্রসূতি মেয়ে ও নবজাতক নাতিকে নিয়ে বাড়িতে ফেরার পথে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় এক নারী নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম নাসিমা বেগম (৬৫)। এ ঘটনায় অটোরিকশায় থাকা তাঁর মেয়ে, নবজাতকসহ চারজন আহত হয়েছে।
আজ রোববার দুপুরে মাদারীপুরের ডাসার উপজেলার কর্ণপাড়া এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নাসিমা বেগম ডাসারের পশ্চিম বোতলা গ্রামের ইজু মিয়া শেখের স্ত্রী।
জানা গেছে, মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে নাসিমা বেগমের মেয়ে লাইজু আক্তারের সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করেন। সাত দিন পর সেলাই কেটে হাসপাতাল থেকে অটোরিকশায় করে মেয়ে ও নবজাতককে নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন নানি নাসিমা বেগম। মাঝপথে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ডাসারের কর্ণপাড়া এলাকায় পৌঁছাল একটি মাইক্রোবাস তাঁদের অটোরিকশায় ধাক্কায় দেয়। এতে অটোরিকশাটি খাদে পড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই মারা যান নাসিমা বেগম। এ ঘটনায় তাঁর মেয়ে, নবজাতকসহ চারজন আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করান।
লাইজু আক্তারের স্বামী দুলাল মিয়া বলেন, ‘বেপরোয়াভাবে মাইক্রোবাস চালানোর কারণেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্ত চালকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।’
মাদারীপুরের মস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মাইক্রোবাসের চালককে শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।