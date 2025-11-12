হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিখোঁজ কর্মকর্তাকে মাদারীপুরে হোটেল থেকে উদ্ধার, যা বললেন তিনি

মাদারীপুর প্রতিনিধি

উদ্ধার করা নাইম রহমান। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুর শহরের একটি আবাসিক হোটেলে সন্ধান মিলল নিখোঁজ বাংলাদেশ ব্যাংকের উপপরিচালক সৈয়দ নাইম রহমানের। নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে মাদারীপুর সদর থানা-পুলিশ ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়ে পরিচালিত এক অভিযানে তাঁকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চাকরির সন্ধানে এসেছেন বলে সেখানে উঠেছিলেন তিনি।

নিখোঁজ ব্যাংক কর্মকর্তা সৈয়দ নাইম রহমানকে মঙ্গলবার রাতে মাদারীপুর শহরের পুরান বাজার এলাকার ‘রয়েল রেস্ট হাউস’ নামে একটি আবাসিক হোটেল থেকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার অভিযানে উপস্থিত ছিলেন মাদারীপুর সদর মডেল থানার পুলিশ সদস্য এবং জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাঈমুর রহমান সরকার।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাঈমুর রহমান সরকার বলেন, ‘বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উপপরিচালক নিখোঁজ ছিলেন। প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি যে তিনি মাদারীপুরের একটি হোটেলে অবস্থান করছেন। পরে অভিযান পরিচালনা করে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে তিনি থানার হেফাজতে আছেন।’

রয়েল রেস্ট হাউসের ম্যানেজার নটরাজ সরকার বলেন, ‘তিনি (নাইম রহমান) এক দিন আগে চাকরির সন্ধানে এসেছেন বলে পরিচয় দিয়ে আমাদের হোটেলে অবস্থান করছিলেন। পরে মঙ্গলবার রাতে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট এসে তাঁকে নিয়ে যান।’

এর আগে গত রোববার সকালে মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে বের হওয়ার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন নাইম রহমান। তিনি পরিবারের সঙ্গে রাজধানীর মিরপুরের উত্তর পীরেরবাগ এলাকায় থাকেন। নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁর বাবা সাজ্জাদ রহমান জলি থানায় জিডি করেন।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সংশ্লিষ্ট থানায় (মিরপুর মডেল থানায়) এ বিষয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। তাঁকে আইনি প্রক্রিয়া শেষে সেই থানায় হস্তান্তর করা হবে।

