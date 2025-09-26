মাদারীপুর জেলার শিবচরে বৃদ্ধা রানু বেগমকে হত্যার ঘটনায় রাসেল মাহমুদ সবুজ (৩০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শিবচর উপজেলার পাঁচ্চর চরকান্দি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) র্যাবের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে। আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে র্যাব জানায়, রানু বেগমের ঘরে চুরির ঘটনা নিয়ে ভাড়াটিয়া যুবক রাসেলের মনোমালিন্য হয়। এই ক্ষোভের বশে বৃদ্ধাকে খুন করেন আসামি। খুনের পর তাঁর ঘরের জিনিসপত্র লুট করেন রাসেল।
গ্রেপ্তার রাসেল ঢাকার শেওড়াপাড়া এলাকার মৃত কাজী কেরামত আলীর ছেলে। তিনি বৃদ্ধা রানু বেগমের ঘরের একটি কক্ষে ভাড়া থাকতেন।
গত সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের কাঁচিকাটা এলাকায় নিজ ঘর থেকে রানু বেগমের (৬০) গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত রানু বেগম ওই এলাকার মৃত সাদেক হাওলাদারের স্ত্রী।
গ্রেপ্তার আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে র্যাব জানায়, ৯ মাস আগে রাসেল বৃদ্ধা রানু বেগমের ঘরের একটি কক্ষ ভাড়া নেন। রানু বেগমের ঘরে চুরির ঘটনা ঘটলে ভাড়াটিয়া যুবক রাসেলকে সন্দেহ করেন তিনি। একপর্যায়ে এ নিয়ে দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। বিষয়টি নিয়ে রাসেলের মনে তীব্র ক্ষোভ জন্মায়।
এই ক্ষোভের বশে গত ২১ সেপ্টেম্বর আনুমানিক রাত ১১টার দিকে রানু বেগমের ঘরের রান্নাঘরে গিয়ে অবস্থান নেন রাসেল। পরে সুযোগ বুঝে সকালের দিকে রানু বেগমের শয়নকক্ষে ঢুকে ধারালো কাঁচি দিয়ে হাতে ও গলায় আঘাত করে তাঁকে হত্যা করেন। এ সময় ঘরে থাকা দুটি মোবাইল ফোন, কানের দুল, রাইসকুকার, কাপড়-চোপড়সহ কিছু নগদ টাকা লুট করে পালিয়ে যান রাসেল। চুরি করা কানের দুল ও একটি মোবাইল ফোন ইতিমধ্যে বিক্রিও করে দিয়েছেন বলে জানান তিনি।
মাদারীপুর র্যাব-৮-এর কোম্পানি কমান্ডার মীর মনির হোসেন বলেন, ‘মামলার পরই র্যাব ছায়া তদন্ত শুরু করে। গোপন সংবাদ ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডে জড়িতকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হই আমরা। এ সময় নিহতের ব্যবহৃত একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদে তীব্র ক্ষোভ থেকে হত্যা সংঘটিত হয়েছে বলে জানা যায়।