শিবচরে হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে খুন

মাদারীপুর জেলার শিবচরে রাকিব মাদবর (২৪) নামে এক যুবককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে শিবচর বাজারের প্রধান সড়কে তাঁকে কোপানো হয়। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত রাকিব উপজেলার চরশ্যামাইল এলাকার নাসির মাদবরের ছেলে। তিনি বরহামগঞ্জ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন।
স্থানীয় সূত্র জানায়, রোববার রাত ৮টার দিকে শিবচর পৌর বাজারের ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) সামনে রাকিব মাদবর দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় চার-পাঁচজনের একটি দল ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে রাত ১০টার দিকে পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।
জানা গেছে, নিহত রাকিব মাদবর একই এলাকার ইবনে সামাদ হত্যা মামলার আসামি ছিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ আগে তিনি জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন। গত ৬ মে চরশ্যামাইল গ্রামের আবুল কালাম সর্দারের লোকজনের সঙ্গে রাকিবদের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষে প্রতিপক্ষের হামলায় আবুল কালাম সর্দারের ছেলে ইবনে সামাদ নিহত হন। পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, এই হত্যাকাণ্ডের জেরেই রাকিবকে খুন করা হয়েছে।
এ ব্যাপারে শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুল ইসলাম বলেন, ‘পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহত রাকিব কয়েক মাস আগে ইবনে সামাদ হত্যা মামলার আসামি ছিলেন। সেই ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে আমরা ধারণা করছি। এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে।’