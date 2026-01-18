হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

মাদারীপুরে বিদ্যুতের ৩৩ কেভির খুঁটির যন্ত্রাংশ চুরি

মাদারীপুর প্রতিনিধি

মাদারীপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ওজোপাডিকো) ৩৩ হাজার বিদ্যুৎ ভোল্টের টাওয়ারের স্টিলের খুঁটির যন্ত্রাংশ চুরি হয়েছে।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে মাদারীপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের শকুনী মৌজার আলী কাজী সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

এতে করে বিদ্যুতের খুঁটি হেলে পড়েছে। খুঁটি ভেঙে গেলে পুরো শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ওজোপাডিকোর মাদারীপুরের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী ফেরদাউস আল জাহিদ, সহকারী প্রকৌশলী গোপাল চন্দ্র ঘোষ, উপসহকারী প্রকৌশলী হুমায়ুন কবির ও রেজাউল করিমসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

ওজোপাডিকোর মাদারীপুরের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী ফেরদাউস আল জাহিদ বলেন, ‘দিনদুপুরে স্টিলের খুঁটি চুরি করে নিয়ে যায় চোর চক্র। স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসি আমিসহ বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় চোর চক্র। টাওয়ারের চারটি খুঁটির দুটি খুলে নিয়ে গেছে। এতে খুঁটি ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটতে পরে। সেই সঙ্গে পুরো শহরে বিদুৎ সরবরাহ করতেও সমস্যা হতে পারে। এ ঘটনা সদর মডেল থানা-পুলিশকে জানানো হয়েছে।’

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, ৩৩ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটির যন্ত্রাংশ চুরির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

