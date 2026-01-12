হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

মাদারীপুরে স্কুলশিক্ষককে হাতুড়িপেটা

মাদারীপুর প্রতিনিধি

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন শিক্ষক অনাদি বিশ্বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুর সদর উপজেলায় অনাদি বিশ্বাস (৩৫) নামের এক শিক্ষককে হাতুড়িপেটা করেছে দুই কিশোর। আজ সোমবার সকালে উপজেলার চরমুগরিয়া মার্চেন্টস উচ্চবিদ্যালয়ের কাছে এ ঘটনা ঘটে। কী কারণে শিক্ষকের ওপর হামলা হলো, তা স্পষ্ট নয়।

আহত অনাদি বিশ্বাস ওই স্কুলের গণিত শিক্ষক। তাঁর বাড়ি মাদারীপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের চৌহদ্দি গ্রামে। তিনি পরিবারসহ মাদারীপুর শহরের মাস্টারকলোনি এলাকায় বাসা ভাড়া করে থাকেন।

জানা গেছে, আজ সকালে পেছনের গেট দিয়ে স্কুলে ঢুকতে যাচ্ছিলেন অনাদি বিশ্বাস। এ সময় সেখানে আগে থেকে ওত পেতে থাকা দুই অজ্ঞাতনামা কিশোর তাঁর ওপর হাতুড়ি দিয়ে হামলা চালায়। শিক্ষকের চিৎকারে তাঁর সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে অনাদি বিশ্বাসকে উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়।

অনাদি বিশ্বাস বলেন, মুখে মাস্ক পরা কিশোর বয়সের দুই ছেলে তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে। তাঁকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আহত করেছে। তিনি এ ঘটনার বিচার চান।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক সরদার আব্দুল হামিদ বলেন, ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তাঁরা পুলিশের কাছে দিয়েছেন। লিখিত অভিযোগও দিয়েছেন। পুলিশ হামলাকারীদের দ্রুত খুঁজে বের করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মাদারীপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক অখিল সরকার বলেন, ওই শিক্ষকের মাথা জখম হয়েছে। ছয়টি সেলাই দিতে হয়েছে।

এদিকে শিক্ষকের ওপর হামলার প্রতিবাদে আজ দুপুরে স্কুলের সামনের সড়কে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা মানববন্ধন করেন। এতে বক্তব্য দেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সরদার আব্দুল হামিদ, সহকারী শিক্ষক মো. আল মামুন, আরিফুজ্জামান মুনশি, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

জানতে চাইলে মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, অপরাধীদের ধরতে পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে।

