কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ব্যবসায়ীকে ফিরিয়ে দিলেন ট্রাফিক সার্জেন্ট

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া ৪৪ হাজার টাকা প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছেন ট্রাফিক সার্জেন্ট সোহাগ চৌধুরী। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ব্যবসায়ী আব্দুল হাকিমের হাতে এই টাকা তুলে দেন তিনি।
জানা গেছে, আজ দুপুরে ব্যবসায়িক কাজে স্থানীয় যমুনা ব্যাংক থেকে টাকা তোলেন আব্দুল হাকিম নামের এক ব্যক্তি। ব্যাংক থেকে বের হওয়ার পথে ব্যাংকের সামনেই ৪৪ হাজার টাকার বান্ডিল তাঁর হাত থেকে অজান্তে পড়ে যায়। কিছু সময় পর রাস্তায় পড়ে থাকা টাকার একটি বান্ডিল দেখতে পান হাতীবান্ধা থানা ট্রাফিক পুলিশ সার্জেন্ট সোহাগ চৌধুরী। পরে তিনি টাকার প্রকৃত মালিককে খুঁজতে থাকেন। কাউকে না পেয়ে তিনি আশপাশের লোকজন ও দোকানদারকে হারানো টাকার সন্ধানে কেউ এলে তাঁকে জানাতে বলেন। প্রায় আধা ঘণ্টা পর ব্যবসায়ী আব্দুল হাকিম টাকা খুঁজতে এসে জানতে পারেন, তাঁর হারানো টাকা ট্রাফিক পুলিশ খুঁজে পেয়েছেন। পরে তিনি ট্রাফিক সার্জেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে হাতীবান্ধা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কক্ষে আব্দুল হাকিমের হাতে টাকাগুলো তুলে দেন ট্রাফিক সার্জেন্ট।
আব্দুল হাকিম বলেন, ‘দুপুরে টাকা তোলার জন্য যমুনা ব্যাংকে যাই। পরে কাজ শেষে বের হওয়ার পথে টাকাগুলো কোথায় যেন পড়ে যায়। অনেক খুঁজেও পাইনি। পরে জানতে পারি, ট্রাফিক পুলিশ সার্জেন্ট সোহাগ ভাই টাকাগুলো পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি টাকাগুলো আমাতে ফেরত দেন। এতে আমি অনেক খুশি।’
পুলিশ সার্জেন্ট সোহাগ চৌধুরী বলেন, ‘পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় টাকাগুলো দেখতে পেয়ে নিজের কাছে রেখে দিই। পরে প্রকৃত মালিক আব্দুল হাকিম আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে ওসি স্যারের মাধ্যমে তাঁর টাকা তাঁকে বুঝিয়ে দিই।’
হাতীবান্ধা থানার ওসি মাহমুদুন-নবী বলেন, পুলিশ সব সময়ই জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। সার্জেন্ট সোহাগ চৌধুরীর কারণে বাংলাদেশ পুলিশ আজ গর্বিত। বাংলাদেশ পুলিশ প্রতিনিয়ত মানুষের সেবায় নিয়োজিত।